La sequera que assola Catalunya des de fa mesos està generant imatges inèdites arreu del territori, com ara al pantà de Darnius-Boadella ha quedat completament al descobert l'edifici de la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga. Les restes de la construcció, una antiga fàbrica de munició per a canons del segle XVIII, estan habitualment colgades per l'aigua del riu Muga i només emergeixen en anys de sequera. Aquesta vegada ha quedat totalment a la vista, en unes runes que també inclouen l'ermita de Sant Sebastià. La sequera que ha dut el Govern a decretar l'estat d'emergència a bona part del país ha deixat el pantà a l'11,7% de la capacitat total. Dels 61 hectòmetres cúbics que pot emmagatzemar, ara en té 7,13.