«Aquest celler és el reflex de la meva vida i de moltes vides prèvies que es van posant en línia», reflexiona Salvador Batlle per qui cada gest és un pas més en aquest procés d’«anar creixent i vibrant alt». Els vins de Còsmic Vinyaters, nom que «respira espai, amplitud, possibilitats, obertures, no fronteres, un mateix univers», s’elaboren sempre cercant l’equilibri i tenint en compte conceptes com la geometria sagrada i les vibracions sonores per a l’harmonització de l’espai. Les veremes són manuals i cada vi respon a un moment de l’existència i a una emoció sentida pel viticultor. Ho evidencien també els noms amb els quals els ha batejat. Així, el primer vi que va elaborar amb garnatxa roja el va anomenar Confiança. El que va crear amb una varietat desconeguda, Valentia, mentre que a les vinyes de Capmany hi fa el Destí amb muscat d’Alexandria. Amb el raïm conreat al Penedès, la seva terra d’origen, crea el Gratitud blanc i el Gratitud negre. «Són les arrels», justifica sentint-se orgullós de poder tenir aquest gest amb aquella terra.

Quan li demano d'on creu ell que extreu el vi la seva personalitat, respon: «Allò bonic de dir és que cada vi és la personalitat de la terra, però, al meu parer, la persona que hi ha darrere hi fa molt. És una aliança amb la terra, però no és només això, tot i que és el més elevat, juntament amb el clima. Qui llegeix aquell vi li dona uns matisos o els hi treu, matisos que el fan ser molt singular, li donen vida pròpia. El cert és que fent-ho igual dues persones, cada vi és diferent».