La falta d’aigua està comportant que alguns rius no acabin d’arribar al mar a la desembocadura i la sorra acabi generant una barrera. A Sant Pere Pescador, des de fa dos anys, només es deixa obrir el riu Fluvià durant la temporada turística, dos mesos. La resta de l’any només s'obre de forma puntual per evitar la inundació de camps en un tram més amunt. L’últim cop es va fer pels volts de Nadal. No ho fa l'Ajuntament, sinó els propis afectats demanat permís al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. La situació comporta, com a Castelló d’Empúries amb la Muga, debat i preocupació. L’alcalde de Sant Pere, Agustí Badosa, té previst demanar a Costes que aclareixi com s’ha d’actuar.

Badosa explica que l’obertura per permetre la navegació es feia cada any del 15 de maig a 15 de setembre: «Ho demana el club nàutic per tots els usuaris del riu, perquè també hi ha dos càmpings i nosaltres, l'Ajuntament, que tenim un embarcador municipal». Fins fa dos anys, informa «es demanaven els informes corrents i Costes donava els permisos». Veient la sequera, en els darrers dos anys s’ha restringit i només s'ha permès durant els dos mesos d'estiu.

La situació de falta d'aigua i restriccions per la sequera ha anat empitjorant. L'alcalde diu que el club nàutic demanarà el permís com cada any, però no saben encara quina serà la decisió de Costes, si es deixarà obrir o no.

A banda de la temporada d'estiu, durant l’hivern, «per la mateixa dinàmica del riu i el mar, el Fluvià es va tancant i es va obrint, en èpoques de sequera que no baixa, li costa molt més, de manera natural rebentar, explica l’alcalde. I afegeix que «com que no pot rebentar, i el Fluvià té connexió al rec Sirvent, l'aigua que s'acumula a la desembocadura tira enrere i arriba riu amunt a Fortià i Riumors, va pujant i els pobres pagesos se’ls van omplint d’aigua els camps». Per això demanen permís al Parc Natural dels Aiguamolls i mecànicament, fent una petita obertura amb els tractors, retiren la sorra del final fent un petit pas, explica Badosa.

Generalment «es fa dues o tres vegades al llarg de l’any, sobretot a l’hivern, un parell, i vulguis o no hi ha hagut una mica de rebombori». Fa referència als comentaris i debats que va generar que pels volts de Nadal s'obrís. L'alcalde suposa que es va demanar el permís i el parc el va donar. Però perquè quedi tot clar, el que volen ara és traslladar a Costes i Acció Cimàtica que s’articuli un protocol perquè quedi regulat.

Saber com actuar

«Que marquin un protocol de com s’ha de fer al riu, quins permisos hi ha, quins s'han de demanar» perquè constata que «tots estem molt sensibilitzats i volem que quedi molt clar en quines situacions es pot actuar i com»; insisteix. I esperen conèixer també si per aquest estiu es donarà autorització per obrir i que puguin sortir les embarcacions.

A Castelló d’Empúries l’obertura per part de l’Ajuntament de la Muga al tram final ha generat en els darrers mesos un debat sobre si això suposa perdre aigua que podria utilitzar-se i si la mesura és o no correcte.

Ha quedat clar que l’Ajuntament va actuar correctament perquè el reglament ho permet en cas d’urgència com consideren que es va produir per la inundació de baixos, però el tema continua sobre la taula per saber què fer pròximament.