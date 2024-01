La Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans ja ha portat a terme gran part de les representacions de l’obra @GransInfluencers a les escoles de l’Alt Empordà. Des del novembre de l’any passat, diversos centres educatius de la comarca han incorporat aquesta i altres activitats intergeneracionals als seus programes curriculars amb l’objectiu de fomentar els lligams entre generacions i sensibilitzar sobre l’edatisme, promocionant un tracte respectuós cap a les persones grans.

D'aquesta manera, més de 800 nens i nenes de 3r a 6è de primària ja han gaudit de l’espectacle. L’obra és itinerant per les escoles de la comarca durant tota aquesta setmana i al llarg del trimestre, per mostrar «les diferents maneres d’envellir i les aportacions de les persones grans a la societat». Fins ara, ha fet parada a les escoles Joaquim Cusí, Cor de Maria, i Pous i Pagès de Figueres, els centres ESC Vicens Vives, Els Grecs i Narcís Monturiol de Roses, i l’escola del Far d’Empordà.

Cal destacar que l'obra ha estat representada, amb encert i sensibilitat, per estudiants de 4t ESO i Cicles Formatius de TADE del Ramon Muntaner. En aquest sentit, @GransInfluencers és una iniciativa formativa original dirigida per Bel Bellvehí, i busca promou l’empatia, el respecte i l’estimació per la gent gran. Segons la creadora de l’obra, «el muntatge tracta temes actuals que sovint són conflictius entre les relacions intergeneracionals: la mirada dels joves cap als grans, els prejudicis apresos (tant dels joves com els grans), el món digital, el respecte». Alhora, també aborda les problemàtiques plantejades mitjançant les històries que van desfilant i que volen inspirar una visió de resolució positiva, possible i creïble. «Tot plegat pretén restablir el pont de saviesa que es transmet de grans a petits i de respecte dels petits als grans», diu Bellvehí.

Promoure una xarxa de treball

La Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans, encapçalada per la Fundació Salut Empordà (FSE), el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, es va crear fa dos anys per promoure una xarxa de treball i acció comunitària que faciliti la prevenció de situació de maltractaments, a més de potenciar la mirada preventiva sobre aquest fenomen, tant des de la perspectiva de la intervenció professional com pel que fa a la conscienciació ciutadana. Està formada per una trentena de professionals del territori procedents dels àmbits social, de salut, educatiu, policial, jurídic i associatiu, que s’han agrupat en tres comissions de treball.