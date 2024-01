L'Ajuntament de Roses treballa per desencallar la construcció d'un espigó submergit projectat a la platja de la Punta, una infraestructura que evitaria el desplaçament de la sorra produït pels temporals marítims i els corrents marins. L'obra està plantejada des de fa anys, però alguns entrebancs han obligat a ajornar-la. Ara, però, està previst reprendre les converses amb l'Estat, que és qui ha de donar llum verda. «D'aquí a poques setmanes tindrem reunions per mirar de desencallar el projecte», afirma Lluís Espada, regidor d'Infraestructures i Medi Ambient.

L'espigó submergit estaria col·locat de forma paral·lela al front marí, sortint de la meitat de l'actual espigó de la Riera Ginjolers i mirant cap al port marítim. «D'aquesta manera, s'aconseguiria frenar la intensitat de les onades en cas de temporal, evitant el desplaçament de la sorra de la platja, com passa actualment. Per tant, el problema quedaria, d'alguna manera, frenat», diu Espada.

Reparació de la regressió de la sorra

A l'espera de la solució «definitiva», el consistori ha impulsat, novament, la reparació de la regressió de la sorra produïda per la dinàmica marina i els temporals marítims. Un projecte que recentment s'ha aprovat i que s'espera poder-lo tirar endavant abans de l'estiu.

Concretament, s'actuarà a les platges Nova i de la Punta, que es troben força afectades. De fet, en alguns punts la sorra ha desaparegut totalment, com ara en el tram de l'aparcament del passeig marítim. Per això, «intervenir a la zona i refer el tros de platja és molt important, sobretot per reforçar la seguretat, ja que d'aquesta manera s'evitarà que quan hi hagi un temporal saltin les onades al pàrquing», assenyala Lluís Espada.

Per reparar les platges no s'aportarà sorra externa, sinó que s'utilitzarà l'arena moguda pels corrents marins i que s'ha anat acumulant a la zona del port esportiu. D'aquesta manera, amb una màquina de pala, s'escamparà i uniformitzarà de forma homogènia fins a aconseguir l'amplada desitjada.

El projecte es licitarà pròximament i té un pressupost de 113.968,09 euros. A més, cal destacar que no és el primer cop que s'impulsa una actuació com aquesta; el darrer va ser el 2020.

Naturalitzar el front marí

En els darrers mesos, l'Ajuntament de Roses ha impulsat un projecte de naturalització del front marítim de la vila. La reparació de les platges, tot i que no s'engloba dins les propostes plantejades en aquesta iniciativa, segueix la mateixa línia. «Apostem per desurbanitzar la zona. Volem que la trama urbana no incideixi tant a la platja i que la gent pugui gaudir d'un espai natural. I perquè això sigui així, també necessitem que les platges estiguin ben cuidades i siguin espais segurs», apunta el regidor d'Infraestructures i Medi Ambient.

Cal recordar que en el marc de la naturalització de la zona, recentment, i aprofitant que per seguretat s'han hagut de talar 15 palmeres del passeig marítim que podien caure, s'han plantat 23 tamarius. Aquests, en un futur, estaran envoltats d'un camí de sauló per on els vianants podran transitar. A més, per fer més amable l'espai, es preveu també col·locar elements ornamentals de fusta. El pressupost total d'aquest projecte és d'aproximadament 50.000 euros.