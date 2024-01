L'Ajuntament de Figueres col·labora en la selecció de 400 llocs de treball per a Amazon. S’han organitzat dues sessions informatives que tindran lloc els dies 29 i 31 de gener, a les 10 i a les 12 hores, a l’àrea de Promoció Econòmica, situada al carrer Rec Arnau, 6 (Convent de Caputxins).

El procés de selecció s'organitza en coordinació amb l'àrea de Promoció Econòmica, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

El centre d’operacions del gegant del comerç electrònic al Far d’Empordà té una superfície total de més de 150.000 metres quadrats, i la multinacional va invertir més de 200 milions d’euros per construir-lo. Per la seva banda, les instal·lacions compten amb una superfície robotitzada de 102.000 metres quadrats. El centre té 23 quilòmetres de cinta transportadora i 3.000 robots que mouen les 20.000 estanteries on s’emmagatzemen els productes. En total, es calcula que amb totes aquestes estanteries plenes al centre hi pot haver fins a 25 milions de productes.

Cal recordar que la companyia va reforçar la plantilla per les campanyes del Black Friday i per Nadal. Segons va informar la multinacional, es manté la previsió que va fer pública poc després de la seva obertura: tenir una plantilla de 1.500 empleats fixos en els pròxims tres anys.

Actualment, Amazon gestiona des de l’Empordà unes 400.000 comandes diàries, malgrat que estimen que el centre està al voltant del 90% de la seva capacitat, ja que podrien processar unes 600.000 comandes al dia.