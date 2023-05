El gegant del comerç electrònic Amazon ha començat a expedir comandes des del nou centre logístic d'El Far d'Empordà. Els primers camions, precisament, van començar a sortir dimarts. El nou centre ja compta amb 900 treballadors i l'objectiu és que d'aquí a tres anys arribin a ser-ne 1.500. La majoria dels empleats són de la zona, tot i que també n'hi ha 47 que han arribat d'altres centres (set dels quals, del de Martorelles). El nou centre, que ha suposat una inversió de 200 MEUR, està totalment robotitzat i mou xifres ingents. Compta amb més de 3.000 robots, 23 quilòmetres de cintes i pot arribar a expedir fins a més de 600.000 comandes en un sol dia, que es repartiran tant a la seva àrea d'influència com arreu d'Europa.

El nou centre logístic d'Amazon al polígon Logis Empordà va engegar l'activitat el 17 d'abril. Des d'aleshores, la feina s'ha centrat a tota la part d'entrada de productes i de distribució. Ahir, però, es va completar el cicle. Perquè els primers camions amb comandes ja van sortir de les instal·lacions. Sobretot, el destí dels productes serà l'àrea d'influència -el nord de Catalunya, la Catalunya del Nord i el sud de França- però també n'hi haurà que s'enviaran arreu d'Europa (perquè formaran part de l'inventari d'aquest centre, i no hi seran en d'altres de propers).

La planta del gegant del comerç electrònic a l'Alt Empordà ja compta, a hores d'ara, amb 900 treballadors en plantilla. Fonamentalment són de la zona -fins al 95%- tot i que també n'hi ha 47 que hi han arribat des d'altres centres d'Amazon. Entre aquests, dels de Múrcia, Sevilla o Barcelona; però també n'hi ha set dels afectats pel tancament de Martorelles (Vallès Oriental).

El centre logístic és, de fet, com una ciutat petita. De fet, ja supera la població d'El Far d'Empordà, municipi que l'acull (que té mig miler d'habitants). Segons explica el seu director, Jordi Bellana, a la planta hi conviuen treballadors "de 39 nacionalitats diferents", amb una edat mitjana de 33 anys. Entre el 35 i el 40%, són dones (cosa que supera amb més de deu punts la mitjana del sector).

Dins la planta d'Amazon, hi ha fins a 60 perfils professionals diferents. El més nombrós, el de mossos de magatzem. L'Èric Sibecas, de Llançà., és un d'ells. Treballa a la zona de preparació de comandes. Fa un parell de mesos que ha creat la seva pròpia empresa, i haver entrat a treballar a Amazon li permet "tenir una part fixa per cobrir despeses" mentre assenta la seva. "Com que hi ha torns rotatius, això em dona llibertat", subratlla.

Robots i intel·ligència artificial

El nou centre logístic de l'Empordà, que Amazon ha batejat com a BCN4, és el primer de primera milla robotitzat que la multinacional ha inaugurat a Europa aquest 2023. Només per fer-se'n una idea, a dins de les instal·lacions hi ha fins a 23 quilòmetres de cinta transportadora i 3.000 robots que mouen les 20.000 lleixes on s'emmagatzemen els productes. Més del 50% de l'inventari prové de petites i mitjanes empreses (arreu de l'estat espanyol, n'hi ha fins a 13.000 que proveeixen Amazon).

Bellana subratlla que la robotització és un dels puntals del centre logístic. N'hi ha, per exemple, a la zona de rebuda de mercaderies, a la zona de paletització o a tota la part on es preparen les comandes. A més, això també es combina amb intel·ligència artificial. És el cas, per exemple, dels dispositius que porten a l'armilla els empleats que han d'entrar a la zona on hi ha les estanteries mòbils (si hi ha algun producte que ha caigut a terra o bé alguna avaria).

Mitjançant aquests dispositius, es garanteix al 100% que no hi hagi accidents amb cap dels robots o les estanteries mòbils, que poden arribar a pesar fins a una tona. Entre els treballadors d'Amazon a qui han assignat aquest rol, aquí al Far d'Empordà, hi ha en Christian Cayoja.

"Quan algun dels robots falla, i hem d'entrar dins la zona, marquem el camí que seguirem i d'aquesta manera evitem accidents", explica. Cayoja porta tres anys treballant per la multinacional. Primer a Toledo i, ara fa pocs dies, al Far d'Empordà. "Volia viure l'experiència de veure començar un centre des de zero; visc de lloguer a Figueres amb la meva germana", concreta.

66 camps de futbol

El nou centre logístic d'Amazon al Far d'Empordà està distribuït en tres plantes. Cadascuna, ocupa uns 50.000 metres quadrats. Per fer-se'n una idea, cada pis equival a la superfície que sumen 22 camps de futbol. A les dues plantes superiors és on s'emmagatzemen les unitats; i a la inferior, on es reben els productes i s'acaben de preparar les comandes. Per garantir la confidencialitat, tot va amb codi de barres; l'etiqueta amb el nom i l'adreça dels clients no es posa fins al final, a través d'una màquina que fa servir un làser per identificar-les.

D'ençà que les instal·lacions van obrir, el seu director explica que mica en mica s'han anat omplint de producte. "Hi ha setmanes en què n'hem processat més d'un milió i ara ja en tenim 5; un cop tinguem totes les estanteries plenes, aquest centre logístic tindrà fins a 25 milions de productes a les seves lleixes", explica Bellana.

El director concreta que les instal·lacions tenen capacitat per processar fins a més de 600.000 comandes (unitats) en un sol dia. En concret, un màxim de 605.000. "Els enviaments es faran arreu d'Europa, perquè no tots els centres tenen el mateix inventari; pot ser que nosaltres tinguem unitats úniques, i que les demani un client de Munic", subratlla.

Jordi Bellana explica que els moments en què el centre arribarà a la màxima capacitat d'expedició seran, precisament, els de "màxima demanda". Cita, sobretot, el Black Friday i la campanya de Nadal. "Apart d'això, però, també tenim campanyes 'prime', per exemple al juliol, o d'altres en què augmenten específicament les comandes d'alguns productes, com ara els llibres per Sant Jordi o a l'inici de curs", explica el director.

Fins a 1.500 treballadors

El nou centre robotitzat que Amazon té al Far d'Empordà anirà sumant treballadors en els propers mesos. L'objectiu, concreta Bellana, és arribar a tenir-ne 1.500 d'aquí a tres anys. D'entrada, el sou que rebran serà de més de 1.380 euros mensuals. Arreu de Catalunya, actualment el gegant americà del comerç electrònic dona feina a més de 7.300 persones.