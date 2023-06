Diversos membres dels cossos de seguretat i d'emergències s'han vestit de gala aquest 30 de juny per celebrar el Dia de la Guàrdia Urbana de Figueres, el qual s'ha celebrat a l'auditori dels Caputxins. Una diada que recorda que l'1 de juliol de 1870 el Ple de l'Ajuntament de Figueres va acordar crear dues places de guàrdia municipal, les primeres places d'aquest cos policial a la ciutat.

Aquest acte ha servit per fer entrega de diverses felicitacions i condecoracions, concretament 37 agents han estat guardonats per les seves tasques i actuacions en el darrer any. S'han atorgat tres premis de competició interna de tir, quaranta-dues felicitacions individuals, tres felicitacions al mèrit a la seguretat ciutadana, una medalla d'or a la constància, set medalles de bronze al mèrit en l'exercici professional i una medalla de plata al mèrit en l'exercici professional.

En acabat, Alexandre Contreras Coy, magistrat del jutjat de primera instància i instrucció 6 de Figueres, ha pres la paraula per llegir el seu parlament com a representant de tots els guardonats.

Tot seguit s'ha vist un audiovisual en què s'hi mostrava l'activitat de la Guàrdia Urbana de Figueres de l'últim any en xifres. En matèria de seguretat ciutadana, civisme i convivència s'han interposat 277 denúncies per l'ordenança de civisme i convivència, 404 denúncies per la LO 4/2015 de seguretat ciutadana, 37 denúncies per l'ordenança de tinença d'animals i 55 serveis relacionats amb ocupacions i defraudacions de subministraments. Com a policia de trànsit s'han efectuat 9.707 denúncies per infraccions, s'han retirat 140 vehicles de la via pública amb símptomes d'abandonament, s'han dut a terme 380 actuacions per accidents de trànsit, s'ha intervingut en 144 accidents de trànsit amb víctimes i s'han realitzat 370 proves d'alcoholèmia (30,27% positives) i 26 proves de drogues (69,23% positives).

Executant les seves funcions com a policia judicial, la Guàrdia Urbana de Figueres ha obert 655 diligències instruïdes per infraccions penals, s'han detingut 187 persones i s'han fet 381 citacions i notificacions gestionades a requeriment dels jutjats. Pel que fa a les tasques com a policia assistencial s'han registrat 14 incidències amb menors comunicades a serveis socials i s'han dut a terme 239 serveis relacionats amb persones vulnerables. Com a policia administrativa s'ha intervingut en 261 ocupacions de via pública per taules i cadires gestionades i s'han executat 126 inspeccions a diferents activitats. A més, aquest cos policial també ha col·laborat amb altres serveis municipals com és el cas de les 100 incidències comunicades al departament d'urbanisme, les 72 incidències amb afectació a diferents serveis municipals i els 538 informes per programació d'activitats a la via pública.

A continuació, Josep Maria Riera, inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, ha pres la paraula per agrair la tasca als agents i felicitar-los. També ha aprofitat el seu torn de paraula per deixar de manifest les diferents millores que s'han realitzat en el cos. Riera ha parlat de l'increment del nombre de policies, però també ha donat especial importància a la tecnificació i especialització del cos en diferents àmbits en els últims anys.

Per cloure l'acte, Jordi Masquef, alcalde de Figueres, ha dit que «la seguretat i l'incivisme s'han convertit en la primera i principal preocupació dels figuerencs, i per extensió de la meva i la del nostre govern». El batlle ha expressat la voluntat que hi hagi «una cooperació i col·laboració policial amb tots els cossos de seguretat de la ciutat» i s'ha compromès a «posar al dia la Guàrdia Urbana perquè tingui els recursos humans i materials que necessita la segona ciutat més important de Girona». Uns recursos materials que Masquef ha citat amb una llista que incloïa la instal·lació de les càmeres lectores de matrícules en els principals accessos rodats a la ciutat, un nou sistema de videovigilància urbana amb més càmeres, la incorporació de drons i pistoles teaser i la creació de les unitats canina i d'ordre públic. L'alcalde ha acabat el seu discurs obrint les portes del seu despatx a tothom per aconseguir «fer de Figueres una ciutat més segura i cívica per viure millor».