L’AP-7 i les carreteres que van cap a la Costa Brava són les que es preveuen que aquesta revetlla de Sant Joan vagin més carregades. L’operació sortida d’aquest divendres es preveu complicada en aquestes vies. De fet, segons el Servei Català de Trànsit (SCT) s’estima que uns 460.000 vehicles sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona entre divendres a la tarda i dissabte. I en l’operació tornada de diumenge 25 de juny.

Entre altres mesures que establirà l’SCT per minimitzar les retencions i garantir la seguretat a la xarxa viària n’hi ha una d’excepcional que és que per primera vegada es farà la instal·lació d’un carril addicional de 53 quilòmetres a l’AP-7 nord entre Montornès del Vallès i Sils, directe fins passat Maçanet. Aquest carril estarà controlat per vols d’helicòpter i per patrullatge de Mossos d’Esquadra. Estarà operatiu a partir de les tres de la tarda d’aquest divendres.

En l’operació tornada de diumenge, també s’instal·laran més de 100 km de carrils addicionals en sentit contrari. A més, durant el cap de setmana, també s’establiran limitacions de velocitat i avançaments així com l’obligatorietat de circular pel carril dret a vehicles pesants en determinats trams de l’AP-7.

En aquest sentit, Mossos d’Esquadra durà a terme 713 controls (235 de drogo alcoholèmia, 98 de seguretat passiva, 42 de transport, 95 de velocitat, 123 de distraccions i 113 controls Premot (motos), on hi participaran un total de 395 efectius de trànsit.

Els agents es desplegaran a les vies d’entrada i sortida dels nuclis urbans, així com a les zones amb un major nombre de desplaçaments. També es realitzarà una major vigilància a les principals zones d’oci, platges i línies ferroviàries més importants.

A més, el dispositiu desplegat per Interior també contempla un increment de la vigilància i control d’espais amb grans aglomeracions de persones, per tal de combatre la indisciplina viària, evitar aquelles activitats que puguin causar incendis, i treballar en la prevenció dels delictes sexuals.

Més de 5.000 efectius

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena assegura el dispositiu previst per a la revetlla de Sant Joan mobilitzarà un dispositiu de 5.570 efectius públics de Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, Protecció Civil i personal del CAT112. D’altra banda, la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals per la seva banda, calcula que prop de 2.000 agents formaran part també del dispositiu , un 75% més que un divendres ordinari.

D’altra banda, el titular d’Interior va fer aquest dijous una crida a «tenir una revetlla tranquil·la, sense accidents, incidents, lesions ni incendis» i va valorar que «és el dia en què més dispositius destina el Departament d’Interior, sobretot en l’àmbit de la prevenció». «No es pot abaixar la guàrdia», va afegir.

Atenció a l’Empordà

En la compareixença, Elena va admetre que la situació actual no és la mateixa que fa un any quant al risc d’incendis gràcies a les pluges dels últims dies i setmanes. Tanmateix, el conseller va avisar que la massa forestal continua estant «estressada» davant la manca d’aigua i ha fet una crida a la «prudència» dels ciutadans i a «no abaixar la guàrdia».

En concret, va destacar que hi ha indrets on «s’ha de ser especialment prudent», com és el cas de l’Alt i Baix Empordà. «Són indrets amb major pressió, major temperatura, més sequera i menys pluja va afirmar.

Els Bombers de la Generalitat tenen previst un dispositiu de reforç del seu personal de guàrdia durant la nit de Sant Joan i tot l’endemà, preveient un increment notable del número de serveis. L’any passat en van atendre 663, la majoria per petits incendis de vegetació i incendis de contenidors o mobiliari urbà divers.

D’altra banda, els Agents Rurals despleguen de 300 efectius i amplien l’horari de l’operativa. El dispositiu es dedicarà prioritàriament al control de la ubicació de les fogueres i l’ús de material pirotècnic. Enguany, entre l’1 i el 18 de juny ja s’han fet 452 actuacions. També faran seguiment del recorregut de la Flama del Canigó des del cim del Canigó fins al punt de recepció (Coll d’Ares), una zona abrupta i amb una deficient xarxa de comunicació.