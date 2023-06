Ara sí que es pot dir que el projecte Jugar als barris ha engegat motors. Una vintena de persones van assistir a una sessió informativa que es va celebrar al local de l’Associació de veïns Juncària-Parc Bosc el dijous 15 de juny.

La presidenta de l’Associació de veïns, Judyth Romero, va donar la benvinguda als assistents i va traslladar la il·lusió perquè aquest projecte comencés a implantar-se al barri. Tot seguit, Imma Quintana i Mavi Carberol, com a representants del Museu del Joguet, van començar a exposar el projecte al conjunt de veïns i veïnes assistents.

Amb les cadires col·locades en rotllana ja es donava a entendre que aquest no és un projecte vertical, sinó que és horitzontal, estant tots al mateix nivell i on les intervencions d’uns i altres tenen la mateixa importància.

El projecte Jugar als barris neix amb la voluntat d’aconseguir la implicació de tota la ciutadania, amb tota la seva diversitat

El projecte Jugar als barris neix amb la voluntat d’aconseguir la implicació de tota la ciutadania, amb tota la seva diversitat. Es podria dir que, almenys en aquesta primera reunió, es pot marcar que aquest objectiu està assolit, ja que hi van participar persones de diferents edats, des de mainada a persones jubilades, i de diferents orígens.

Durant la presentació, es van donar a conèixer alguns detalls del que es vol fer i es va convidar als veïns i veïnes a assistir a la següent trobada que serà el 21 setembre. Les organitzadores van posar deures als assistents de cara a aquest dia: «cadascú de vosaltres haurà de portar almenys dues persones» i així fer el projecte encara més gros. A més, una de les presents es va animar a formar part voluntàriament del grup motor del projecte.

Tot seguit, es va repartir un paper on s’havia d’explicar quina relació té i ha tingut cadascun dels veïns amb el Parc Bosc i el joc. S’hi feien preguntes com: «Quin moment recordes al Parc Bosc amb més estima?», «Quins jocs recordes més?», «On jugaves?», «Amb qui jugaves?»... I, en acabat, aquell paper el van haver de convertir en un avió i llançar-lo dins d’una caixa. La informació recollida de les diferents respostes servirà per enviar-ho a les dues arquitectes que muntaran el dispositiu de jocs al Parc Bosc i així podran inspirar-se en els mateixos veïns.

Aquesta reunió va finalitzar amb una foto grupal i un pica-pica en el mateix local de l’Associació de Veïns.