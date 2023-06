Molt sovint es diu que Figueres està partida en dos, una partició provocada per la frontera en què es converteix la polèmica via del tren convencional. Tot i això, es menciona molt poc que la capital de l’Alt Empordà realment té dues fronteres. Aquesta segona línia divisòria és l’avinguda Salvador Dalí, més coneguda com la General, que deixa alguns sectors separats de la resta de la ciutat.

Un d’aquests és el Juncària-Parc Bosc, un barri d’origen obrer que va néixer el 1978, quan Zafer. S.A. va construir-hi alts blocs de pisos, convertint la zona en un lloc amb una elevada densitat poblacional. L’edició número 5 de l’EMPORDÀ, que data de l’1 de febrer de 1978, publicava una publicitat en la seva contraportada de la promoció de 248 habitatges que deia: «Visite la zona ocupada por viviendas Juncaria-Parc Bosc y compruebe sobre el terreno las espléndidas condiciones en que construye Zafer. S.A. La inmobiliaria que construye para Vd. la vivienda que necesita». Durant aquests anys, el barri ha anat canviant sociològicament i compta amb una població molt diversa i una fractura social important.

Ara, la Fundació Museu del Joguet de Catalunya hi aterra amb el projecte Jugar als barris. Cocreació comunitària d’un itinerari de jocs al Parc Bosc de Figueres, que vol remoure i implicar a tots els veïns i veïnes del barri Juncària-Parc Bosc. Busquen impulsar un projecte comunitari, per a persones de totes les edats i de tots els orígens, per reforçar la convivència i la cohesió social mentre es crea un itinerari de jocs efímers al Parc Bosc per aquesta tardor. «Volem generar processos d’empoderament de persones, reforçar vincles, fer comunitat, bon veïnatge... i així crear espais on els veïns es trobin còmodes i es coneguin», exposa Imma Quintana, que durant dos anys ha estat directora de la Fundació del Museu, però que continua coordinant aquesta iniciativa externament amb Mavi Carberol, responsable d’activitats i comunicació del Museu, que explica que «forma part del pla estratègic 21-25 que té la part social com a línia de treball, coneixent les necessitats de la gent i garantint l’accés als drets culturals».

De tots els sectors de Figueres, s’ha escollit aquest (conjuntament amb els habitatges del Parc, el Bon Pastor i el carrer Món Millor) «per la seva proximitat amb el centre i d’equipaments importants, perquè hi ha el Parc Bosc que és un espai públic bestial que es podria aprofitar més, i perquè és un barri absolutament divers, com el de totes les ciutats d’Europa, i té pocs serveis i moltes necessitats», justifiquen des de l’organització.

Per poder dur a terme aquesta tasca no ho farà el Museu del Joguet sol, sinó que s’ha creat un grup motor en el qual hi ha altres entitats que «tenen persiana» en aquests carrers. Hi intervindran l’Associació de Veïns Juncària-Parc Bosc, l’Ajuntament de Figueres, l’associació Amunt i Crits!, el Casal Cívic i Comunitari Bon Pastor, el Centre de Formació per a adults Maria Verdaguer, l’Escola de Noves Oportunitats AFPAE, la Fundació Salut Empordà, Institut Alexandre Deulofeu, l’escola Josep Pous i Pagès, el servei comunitari del CAP de Figueres i La Cate.

Oriol Turró, de l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà, diu que «quan ens ho van presentar ens va agradar la part de tornar a generar comunitat al barri perquè comunitat vol dir salut, benestar i qualitat de vida».

Un itinerari de joc efímer

Quintana afirma que «el joc és una eina de dinamització comunitària» i per aquest motiu s’ha volgut «vincular el joc, l’espai públic i el barri».

El resultat final del projecte serà un itinerari de jocs que ara com ara no se sap com serà. El disseny i la creació d’aquest anirà a càrrec de dues arquitectes expertes en dinamització comunitària i espai públic. Són les madrilenyes Sara San Gregorio i Raquel Congosto, que ja fa unes setmanes van visitar Figueres i els carrers del barri. Segons Imma Quintana «tenen experiència en projectes semblants d’experimentació i laboratori ciutadà. Seran jocs amb un eix temàtic i ens faran treballar i jugar a tots». Des de l’organització, afirmen que, si funciona, es plantegen fer-ho en altres punts de la ciutat que també ho necessitin.

👉🏾Avui ens hem reunit amb el grup motor del projecte, amb dues expertes en treball comunitari i arquitectes Sara San Gregorio i @congosto_ i amb les entitats del barri interessades a participar i ajudar-nos a fer créixer el projecte! Seguiu-nos a les xarxes: #JugarBarris pic.twitter.com/dI0bxu5dfP — Museu del Joguet de Catalunya (@museujoguetcat) 26 de mayo de 2023

Jugar als barris. Cocreació comunitària d’un itinerari de jocs al Parc Bosc de Figueres és possible gràcies a l’ajuda rebuda després de ser un dels projectes seleccionats per les Convocatòries de Projectes Socials de la Fundació ”la Caixa”.

Més enllà del joc

A més, a part del joc, Mavi Carberol està fent recerca als arxius per conèixer la història del barri i recuperar algunes imatges. D’aquesta manera, s’acabarà d’arrodonir un projecte que «vol crear sentiment de pertinença i d’orgull de barri i d’haver estat capaços de crear alguna cosa bonica junts».