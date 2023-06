L’Associació de veïns Juncària-Parc Bosc va néixer a la dècada dels setanta i durant aquests anys d’història ha sigut referent i indispensable per a la millora i el bon funcionament del barri. Unes tasques encapçalades per diferents referents veïnals com és el cas de Josep Casero o Carmela Juárez. Des de fa un any Judyth Romero, la neta de la darrera activista veïnal esmentada, presideix la nova Junta del barri.

Com valoreu des de l’Associació de veïns Juncària-Parc Bosc el projecte Jugar als barris?

Ens sentim molt afortunats que es vulgui treballar la cohesió social a través d’aquest projecte al barri. A més, és una molt bona notícia que el Museu del Joguet hagi decidit desenvolupar-lo als nostres carrers i que hagi rebut una ajuda de la Fundació la Caixa, en la qual podia tenir accés molta gent.

De quina manera creu que pot influir aquest projecte en el barri?

«Ens sentim molt afortunats que es vulgui treballar la cohesió social a través d’aquest projecte al barri»

La idea és crear cohesió social, que hi hagi moviment de gent i que els veïns i veïnes es coneguin. I al final, l’objectiu és que això pugui deixar un precedent, conèixer-nos i mantenir-ho. M’agradaria que acabés sortint algun grup que continués jugant conjuntament un cop acabi aquest projecte i sorgissin noves amistats al carrer.

Si mirem els carrers, no s’hi acaba de veure gaire moviment.

Podríem dir que n’hi ha d’un perfil molt destacat. Crec que el que passa molt al barri és que hi ha dos grans col·lectius que no interactuen entre ells. Si poguéssim fer que aquests dos grups es relacionessin, per mi seria poder marcar un objectiu de la llista com a aconseguit.

Parlant d’objectius. Ara ja fa un any que va entrar com a presidenta de l’Associació de Veïns.

Sí, ara al juny fa l’any. Quan vaig arribar, l’entitat estava bastant degrada i hem estat aquest primer any com a Junta treballant per restablir l’associació. No hem pogut realitzar activitats, tot i que hi estem treballant i en tenim ganes. Volem donar una nova imatge de l’entitat i que aquest canvi de Junta es noti positivament. Jugar als barris és la primera activitat que duem a terme com a Junta, tot i que no l’organitzem directament nosaltres.

Però hi esteu involucrats.

Hi som des del grup motor i estem a totes les activitats i reunions que es fan des del projecte. Ens el sentim molt nostre.

I també serveixen per donar-vos a conèixer, com la inauguració de la placeta de la Carmela.

Exacte! Són activitats que no organitzem com a associació i ens sap greu, perquè ens agradaria ser promotors d’altres coses, però, tot i això, intentem posar-hi el nostre granet de sorra en tot el que es faci aquí.