«El treball de la meva àvia continua per millorar el barri i perquè el moviment veïnal continuï, no mori, fomenti la cohesió social i que tothom hi sigui benvingut». Amb aquesta declaració d’intencions, Judyth Romero, néta de Dolores Juárez Morillas (popularment coneguda com a Carmela) i actual presidenta del barri Juncària-Parc Bosc, ha animat a veïns i veïnes a ser partícips del descobriment de la placa que dona el nom de la seva àvia a la placeta.

L’alcaldessa de Figueres Agnès Lladó ha sigut la primera en prendre la paraula en aquest esdeveniment que s’emmarca dins dels actes del Dia Internacional de les Dones i forma part de la feminització del nomenclàtor. «Avui és un dia especial perquè normalment es reconeix a persones del món de l’empresa, l’economia, la cultura, la política... però avui reconeixem a aquelles persones que són visibles per a molta gent de barri i que són les que realment transformen els barris i en conseqüència les ciutats», ha expressat Lladó, qui ha definit a Carmela Juárez com a «una persona valenta, humil, senzilla i que es desvivia pels seus, pel seu barri i la seva ciutat». Davant d’una placeta plena de veïns i veïnes, Mari Molinero, filla de Carmela Juárez, ha expressat que la seva mare volia que «se la recordés com una persona senzilla, noble, sense pretensions ni orgull, que tot el que va fer ho feia des del cor», i ha reconegut que si hi fos diria «que no li havia fet gens de cas». Molinero també ha recordat quan el 2003 va prendre el relleu a Josep Casero Madrid, qui també té una plaça a pocs metres, com a presidenta del barri i com va viure aquesta responsabilitat que es va allargar fins a l’any 2016. Tot seguit ha pres la paraula Ángel Juárez, germà de l’activista, que ha agraït al consistori «la sensibilitat per a reconèixer els activistes veïnals i socials», mentre que Míriam Romero Molinero, néta de Carmela Juárez, ha dit que la seva àvia era «una guerrera, que va aprendre a aprendre i a adaptar-se». A més, ha explicat que «tenia una llibreta on apuntava pas a pas tot allò que anava aprenent». En mig de l’emoció que es desprenia de tots els discursos, la també néta de Carmela Juárez, Judyth Romero Molinero, ha tancat els parlaments expressant que «entre totes les coses que va fer la meva àvia, una d’elles va ser crear relleu, com és el paper que ocupo com a presidenta del barri». L’acte ha acabat amb una xocolatada popular i el concert del grup de versions La Betty Orquestra Trio, que ha animat a tots els congregats a moure l’esquelet.