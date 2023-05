La CUP de Figueres demana a les parts implicades amb la vaga del servei d’escombraries que negociïn amb responsabilitat per posar-hi fi. La candidatura assegura que la demanda dels sindicats convocants és legal i negar-ne la seva possibilitat no ajuda a trobar una sortida al conflicte. Els sindicats convocants demanen un conveni col.lectiu entre la plantilla que es va subrogar a Fisersa i la que queda a Ecoserveis. En aquest sentit, la CUP assegura que aquesta tipologia de convenis és completament legal si es donen les condicions que determina la llei. En aquests casos hi ha dos convenis d’aplicació, el d’empresa i el de sector, i la llei determina en quins casos preval l’aplicació d’un conveni per davant de l’altre.

Per altre banda la CUP de Figueres sempre ha defensat la municipalització dels serveis públics que gestiona Fisersa-Ecoserveis. La defensa de la seva posició l’han basat en els tres aspectes que consideren que han de prevaldre per decidir quina forma de gestió és la més adequada. Aquests tres aspectes són el cost del servei, la seva eficiència i la garantia per les condicions laborals de les persones treballadores.

Pel que fa el cost del servei l’estalvi per a una empresa pública és l’exempció del pagament d’IVA, així com la inexistència d’un benefici industrial que a l’empresa privada es situa entorn el 8%.

Així mateix asseguren que una gestió directa per part d’una empresa pública permet a l’Ajuntament tenir el control del servei en tot moment. Tal i com s’està demostrant amb els serveis de neteja viària i l’enllumenat. D’aquesta manera es facilita el seguiment del servei i introduir-hi les modificacions que siguin necessàries per millorar el servei. Afegeixen que la gestió directa també facilita la transparència dels diners públics i la seva fiscalització per part de la ciutadania.

Per aquests motius, la formació considera que totes les forces polítiques han de treballar per tal que el proper mandat el servei de recollida d’escombraries passi a ser de gestió directa com s’ha fet aquest mandat amb la neteja viària i l’enllumenat.