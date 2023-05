L'Ajuntament de Figueres denuncia "sabotatges" a l'enllumenat i contenidors durant la vaga dels servei d'escombraries, que va començar divendres passat i coincideix amb les Fires i Festes de la Santa Creu. En una piulada, l'ajuntament ha informat que aquesta nit hi ha hagut "afectacions a l'enllumenat" del carrer Peralada, Vilallonga i la plaça de l'Ajuntament i que també s'han malmès "diferents contenidors": "Han estat provocats per sabotatges relacionats amb la vaga d'escombraries". En concret, i segons fonts municipals, s'han manipulat instal·lacions elèctriques i s'han fos algunes bombetes LED de faroles. En el cas dels contenidors, s'han retirat les nanses que serveixen per fer la recollida de deixalles.