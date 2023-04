Ciutadans Figueres ha interposat una queixa davant la Junta Electoral de Figueres per tal que obligui a l’Ajuntament de la ciutat a retirar la pancarta partidista col·locada a la façana. En el seu escrit, registrat el 12 d’abril, la formació argumenta que «la jurisprudència és molt clara en aquest sentit i la Junta Electoral Central ha deixat clar en nombroses resolucions que durant els períodes electorals els poders públics estan obligats a mantenir estrictament la neutralitat política i s’han d’abstenir de col·locar en edificis públics i locals electorals símbols que puguin considerar-se partidistes, i han de retirar els que s’haguessin col·locat abans del període electoral».

En el cas particular de l’Ajuntament de Figueres, a la façana llueix una pancarta amb el lema “Amnistia i Llibertat” i des de la formació liberal al·leguen que «el contingut de la mateixa és perfectament identificable amb l’ideari i programa electoral d’alguns partits polítics que configuren el govern municipal i que tenen intenció de concórrer a les eleccions del 28 de maig», de manera que estarien mostrant simbologia partidista utilitzant un edifici institucional quan és obligat mantenir la neutralitat institucional. De fet, la reclamació la sustenten també en el cas de l’Ajuntament de Barcelona on la Junta Electoral va obligar a la retirada de totes les pancartes i simbologia partidista col·locada en els edificis municipals de diferents districtes de la ciutat precisament per vulnerar aquesta neutralitat institucional.