Els revolts de l’Aigüeta de Figueres desapareixeran

Amb un pressupost de 2,4 milions d’euros, la Generalitat de Catalunya ja té a punt un dels projectes més demanats per a la millora de la trama circulatòria de l’àrea urbana de Figueres com és el de l’eliminació dels perillosos revolts de l’Aigüeta. Aquest tram, que passa per sota del cinturó de ronda de l’N-II, ha generat molts accidents des de fa anys a causa de la seva estretor i sinuositat.

Aquest punt de la carretera C-252 forma part de terme municipal de Cabanes i dona continuïtat a l’enllaç del final del carrer Tapis de Figueres cap a Vilabertran, Cabanes i la resta de municipis de l’Albera que hi ha en el seu traçat. Es tracta d’un vial molt transitat a totes hores del dia.

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat ha aprovat el projecte base de condicionament d’aquest tram de la C-252. L’Ajuntament de Vilabertran, presidit per l’alcalde Martí Armadà, recorda com «aquests últims anys hem fet les gestions polítiques amb tots els consellers de Política Territorial dels diferents governs de la Generalitat. Primer, vàrem aconseguir que es redactés un projecte nou i específic del tram esmentat des de la rotonda de l’Aigüeta fins a la rotonda de la Creu Vella, aquest projecte va quedar redactat i tancat el desembre de 2021. Durant l’any 2022, vam continuar fent gestions que han conclòs en la darrera reunió amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya per dotar de partida pressupostària i poder licitar l’execució de l’obra».

A partir de la cruïlla de Vilabertran, la carretera que va cap a Cabanes, Masarac, Vilarnadal i Sant Climent Sescebes s’anomena GI-6024 i depèn de la Diputació de Girona.

Aquest tram de l’Aigüeta, molt concorregut i sense cap pas de seguretat per a vianants, també està afectat per dos grans projectes que depenen del Ministeri de Transports i Mobilitat, com són el desdoblament del cinturó de ronda de l’N-II i el nou traçat del tren convencional que baixarà de l’estació de Figueres-Vilafant cap a la plana per tornar a enllaçar amb el recorregut actual a l’alçada de l’N-260 entre Vilatenim i Peralada.

El desdoblament de l’N-II es farà del costat est, és a dir, per la banda de mar des de Borrassà fins a Pont de Molins. L’Estat preveu que la nova línia del tren convencional transiti en paral·lel al cinturó de ronda fins a enllaçar amb el tram actual de la plana.