La neu ha fet acte de presència aquest dilluns a les comarques gironines i cap a quarts de tres de la tarda han caigut flocs en diversos punts. Més enllà de les imatges que corren per xarxes socials, però, de moment, la precipitació no ha passat de ser anecdòtica perquè no ha agafat. A partir del migdia, també s'han vist flocs en poblacions poc habituals de l'Alt Empordà, com ara Cadaqués i Roses o altres llocs com Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. També s'ha vist nevar al Pla de l'Estany i a la Garrotxa.