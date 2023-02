Porcs senglars, cabirols, guineus i conills, de moment són els animals que s'han detectat a la zona de les Basses del Terrisser de Figueres. L'Ajuntament ha fet públic un vídeo on es mostra com aquestes espècies s'apropen a una bassa a beure aigua.

La previsió de l'Ajuntament és que es puguin fer visites guiades a l'espai per poder accedir-hi i conèixer-lo amb detall. La seva inauguració s'espera que sigui en les properes setmanes.

El valor ambiental i la singularitat de l'espai de les Basses del Terrisser de Figueres va despertar l'interès de l'Ajuntament l'any 2018, amb el regidor Francesc Cruanyes al capdavant de l’àrea de Medi Ambient. El consistori va materialitzar llavors la compra dels terrenys privats per tal de protegir la zona.

Durant aquest mandat, amb la regidora Ester Marcos, s'ha donat forma al projecte de restauració, que ha comptat amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, a través de les subvencions que destina als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies.

En la memòria del projecte, s’explica que les basses del Terrisser de Figueres són un espai natural d’elevat interès natural, geològic, paisatgístic i històric, inclòs a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. Les Basses se situen al nord-oest de la ciutat, a 500 metres del castell de Sant Ferran, sobre el Puig de les Basses, i actualment el terreny on s’ubiquen és propietat de l’Ajuntament de Figueres. L’espai neix arran de la naturalització d’un antic punt d’extracció d’argila per fer terrissa, d’on prové el seu nom actual. Està format per diverses basses d’aigua (petits estanys) que conformen un ric ecosistema de flora autòctona, aus, ratpenats, amfibis, rèptils i insectes.