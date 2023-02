Els pantans de les conques internes catalanes es troben al 27,87% de capacitat, quan l'any passat en les mateixes dates gairebé estaven al doble, amb el 54,30%. Així ho reflecteix l'última actualització aquest dimarts de l'informe de l'estat dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

El pantà de Darnius Boadella es troba al 30,84% de capacitat. Suposa deu punts per sota respecte fa un any, quan estava al 40,51%.

Pel que fa a la resta, la situació és la següent: el pantà de Sau està al 16,43% --fa un any estava al 47,46%; Susqueda al 35,97% --respecte al 63,32% del 2022--; la Baells al 26,22% --52,81% fa un any--; la Llosa del Cavall al 26,24% --52,05% l'any passat--; Sant Ponç al 40,56% --76,69% fa un any--; Foix al 72,53% --al 92,27% fa un any--; Siurana al 7,83% --respecte a un 30,15%--; i Riudecanyes al 9,51% --20,78% l'any passat--.

Estats de sequera

Aquest dilluns el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicat l'actualització dels indicadors de pluviometria que s'apliquen a les diferents unitats d'explotació que hi ha a Catalunya.

Així, s'ha declarat l'entrada a l'estat de sequera pluviomètrica severa a les unitats d'explotació del pantà de Darnius-Boadella; l'aqüífer del Fluvià-Muga; Anoia-Gaià i als embassaments del Ter, Prades-Llaberia i serralada Transversal.

També s'ha acordat l'entrada a sequera pluviomètrica extrema a les unitats d'explotació dels aqüífers del Carme-Capellades i del Baix Ter, a la capçalera del Ter i el pantà de Riudecanyes.

Finalment, es mantenen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica declarats a les unitats d'explotació restants.