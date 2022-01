Fa temps que no plou com caldria. Les reserves en els aqüífers es troben en un estat preocupant. Aquesta situació queda ben palesa a l'embassament de Darnius Boadella, ja que només reté un quaranta per cent de la seva capacitat. A hores d'ara, el Pantà que recull les arribades de les capçaleres de la Muga i l'Arnera, té emmagatzemats 25,31 Hm³ d'aigua sobre una capacitat total de 61,10 Hm³. Aquestes xifres estan molt allunyades de les que es registraven ara fa un any, en aquesta mateixa època hivernal, que eren de 47,83 Hm³, un 78,28% de la seva capacitat.

La sequera fa que les parets granítiques del vas del Pantà quedin al descobert en tot el seu traçat. L'aigua és molt lluny de les platges sorrenques del Club Nàutic de Darnius i presenten un nivell molt baix a la presa. La situació de sequera és general a tota la comarca, com s'ha comprovat aquests darrers mesos en una zona tan sensible com és la del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà. De fet, l'ACA ja va activar, setmanes enrere, l'estat d'alerta en els aqüífers del sistema de la Muga i el Fluvià, amb vint-i-dos municipis afectats.