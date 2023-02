L'alcalde de Roses, Joan Plana, ha participat aquest matí de dimecres a la nostra trobada online on ha respost totes les preguntes que s'han rebut. Ha pogut fer balanç de la primera edició del Saló del Manga o dels punts quilomètrics al passeig marítim. La gent també s'ha interessat per actuacions i inversions concretes, com quants diners destina el consistori al festival Sons del Món.

Un missatge anònim ha assegurat que hi ha "grans problemes" a la carretera que passa per Mas Mates i la velocitat dels cotxes. L'alcalde considera que "en els últims anys s'han fet nombroses actuacions en matèria de circulació, tant al Mas Mates com a la Ronda Ferran Cufí, que connecta la urbanització amb la rotonda dels Mossos" i que aquestes actuacions "han millorat sensiblement molts dels problemes que hi havia, inclòs la reducció de la velocitat en molts punts". Llegeix la resposta sencera i la resta de respostes aquí.