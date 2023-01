Roses acaba d’instal·lar la placa que senyalitza el punt quilomètric 0 del passeig Marítim, a tocar de la Bocana de Santa Margarida. El consistori dona així resposta a una petició del Club d’Atletisme per visibilitzar el recorregut de 7 km que transcorre entre aquest punt i la platja de l’Almadrava, que serà senyalitzat amb plaques de les mateixes característiques cada 500 metres.

Per al president del club, Pere Sastre, "aquesta actuació permetrà que les nombroses persones que caminen o corren pel passeig Marítim rosinc, ja siguin habitants de Roses com visitants, puguin conèixer en tot moment d’una manera senzilla la distància recorreguda i tinguin així un punt de referència dels quilòmetres que poden fer".

Verònica Medina, regidora d’Esports de l’Ajuntament, ha manifestat "la satisfacció del consistori per poder donar resposta a les inquietuds dels clubs sempre que ens és possible. Aquesta és una molt bona iniciativa, que fomenta l’exercici físic i les pràctiques saludables al municipi i visibilitza una ruta idònia per a la seva realització, i que pot tenir interès i atractiu tant per a la gent del poble com per als visitants".