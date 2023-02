Terraza Grup ha lliurat un cotxe elèctric a la Fundació Altem, que servirà perquè les persones que viuen a la nova residència de Roses es puguin desplaçar als seus llocs de treball de Figueres o centres especialitzats. L’acte s'ha dut a terme a 1935 Hotel&Apartaments, del Grup a Roses, amb la presència del conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, que ha visitat la seu de l’entitat a Figueres.

El lliurament d’aquest vehicle ha estat possible gràcies a les aportacions realitzades durant la Nit Solidària, que Terraza Grup va organitzar el novembre amb un gran èxit. Es van recaptar més de 12.500 euros, que han anat destinats a la seva totalitat a aquesta Fundació, que treballa per a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. Els diners s’han destinat concretament a la compra del cotxe elèctric de 7 places. També s’ha comptat amb la col·laboració de la Fundació La Caixa.

Sopar Solidari

La família Gotanegra va liderar la Nit Solidària amb l’objectiu de recaptar fons per dotar a les 6 persones que viuen a la nova residència d’Altem a Roses d’un vehicle per a la seva mobilitat.

Un centenar de persones van assistir al sopar i, a banda, hi havia un una fila zero per les persones que no van poder assistir i van voler fer aportacions. Més de 25 empreses col·laborades del Grup van donar suport i també s’hi van implicar institucions. També hi va haver una col·laboració especial del mestre forjador i escultor Enric Pla Montferrer, que va fer entrega d’una escultura i es va fer un sorteig de diferents experiències d’oci.