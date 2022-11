La Nit Solidària organitzada divendres a la nit pel Grup Terraza ha estat un gran èxit i s’han assolit tots els objectius previstos. S’ha recaptat fins ara més de 10.000 euros, que aniran destinats a la seva totalitat a la Fundació Altem de l’Alt Empordà, que treballa per a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Els diners es destinaran concretament a la compra d’un cotxe elèctric, que servirà perquè les persones que ara viuen a la nova residència de Roses es puguin desplaçar als seus llocs de treball de Figueres.

Aquesta iniciativa, que s’ha celebrat a l’Hotel Spa Terraza, ha inclòs un sopar solidari i una festa amb la Dj Lia Jensen. Un centenar de persones van assistir al sopar i, a banda, hi ha un una fila zero per les persones que no han pogut assistir i han volgut fer aportacions. Són moltes les persones que ja han fet aportacions i aquesta possibilitat encara està oberta fins a final d’any. Hi hagut més de 25 empreses que col·laboren amb el Grup i que han donat suport i s’hi han implicat també institucions. També hi hagut una col·laboració especial del mestre forjador i escultor Enric Pla Montferrer, que ha fet entrega d’una escultura i s’ha fet un sorteig de diferents experiències d’oci. “La família Gotanegra vol agrair la gran resposta que hi ha hagut, un fet que demostra la gran solidaritat de les comarques gironines. Ens havíem marcat uns reptes i s’han aconseguit del tot. Estem molt contents de poder haver fet aquesta aportació i del suport que hem pogut donar a la Fundació Altem, que fa una tasca excel·lent per ajudar a les persones amb discapacitat a integrar-se i a contribuir a la seva felicitat”, ha destacat el gerent del Grup, Miquel Gotanegra. També ha remarcat “la implicació de tot l’equip del Grup que ha fet possible tirar endavant aquesta iniciativa”.

El president de la Fundació Altem, Manel Toro, ha recordat que “és la tercera empresa de Figueres i dona feina a més de 250 persones, moltes de les quals amb discapacitat”. “Aquesta iniciativa del Grup Terraza ha estat un gran èxit i estem enormement agraïts a la família Gotanegra, als col·laboradors i a l’equip per tot el suport rebut”, ha dit.

La Fundació Altem i el Grup Terraza ja col·laboren des de fa anys inserint jardiners a les empreses del Grup i també hi ha treballadores a la cuina i a la bugaderia i a altres serveis. “Estan fent una tasca fantàstica, s’impliquen molt, estan molt motivats i se senten orgullosos de la seva feina”, explica Miquel Gotanegra. “La gran sort del territori és que la Fundació Altem i entitats com aquesta existeixin”, afegeix.