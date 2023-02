El gener de 2023 acaba amb una recuperació de la temperatura, després d’una segona quinzena marcada primer pel vent, amb neu al Pirineu, i després pel fred persistent i les glaçades gairebé generals a Catalunya.

Del 19 al 31 de gener, 154 dels 183 punts de mesura de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) han superat almenys un dia el llindar de perill per fred, 112 d’elles més d’un dia i fins a més de 5 dies en algunes fondalades, amb màxims de 9 dies al Pantà de Siurana (el Priorat) i 8 dies a la Vall d’en Bas (la Garrotxa). Els dies que es van superar el llindar de manera més extensa van ser el dilluns 23 de gener (80 estacions) i el dilluns 30 de gener (77 estacions). Entremig, el dimecres 25 va fer una nit més ennuvolada i ventosa i no es va assolir el llindar a cap estació.

A l'Alt Empordà, les nou estacions automàtiques han superat almenys un dia aquest llindar de perill per fred i sis d'elles ho han superat com a mínim tres dies consecutius. El màxim s'ha registrat a la XEMA de Navata amb un total de cinc dies consecutius amb temperatures inferiors als dos graus sota zero. La del Panta Darnius-Boadella i la d'Espolla, amb quatre dies. Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador, han superat el llindar durant tres dies consecutius. I les que menys dies han registrat han sigut les de Torroella de Fluvià, Roses, Cadaqués i Cabanes, amb dos dies les tres primeres i un sol dia la darrera.

El mapa següent mostra el nombre de dies on fins ara s’ha superat el llindar de perill al llarg de l’episodi:

Si bé l’episodi no es pot qualificar d’onada de fred generalitzada, hi ha 29 de les 183 estacions catalanes que han superat el llindar de fred almenys tres dies consecutius.

Temperatura mínima inusual

Ha estat un episodi de fred intens i força persistent a tot el territori, amb glaçades afavorides per l’escassa nuvolositat i el vent força encalmat a bona part de Catalunya, però en general no s’han observat rècords de temperatura.

Una setmana després dels dies més freds de l’episodi, la mínima del dia 30 va ser molt destacada als dos extrems del país, ja sense vent, amb els -5,9 ºC a Castelló d’Empúries, la més baixa des del febrer de 2012, i, d'altra banda, els -5,2 ºC a Ulldecona – els Valentins (Montsià), la més baixa des del gener de 2011.

Tramuntana

Del 16 al 22 de gener, el vent va ser tant o més protagonista que la baixada de la temperatura. En un primer moment va ser de ponent (oest), encara amb temperatura força moderada els dies 16 i 17, però posteriorment va anar girant a mestral (nord-oest), tramuntana (nord) i finalment gregal (nord-est), provocant la baixada de la temperatura.

A partir del dia 18, l’anticicló atlàntic va anar progressant cap al nord, provocant que el vent a Catalunya anés girant cap al nord, reforçant-se als indrets típicament més ventosos com l'Alt Empordà entre els dies 19 i 22, amb ratxes de fins 139,3 Km/h a Portbou el dia 22 o els 105,5 Km/h al Pantà Darnius-Boadella, el dia 21.

Com a resum, la taula i el mapa següents recullen les ratxes màximes de vent superiors als 90 km/h entre el 16 i el 22 de gener mesurades per les estacions de la XEMA que mesuren el vent a 10 m o 6 m d’altura:

Evolució de la temperatura

La següent gràfica mostra l’evolució de la temperatura de l’1 al 31 de gener a 850 hPa (uns 1.500 m d’altitud), segons dades del radiosondatge de Barcelona, en comparació amb la mitjana climàtica. La temperatura s’ha mantingut clarament per sota dels valors mitjans dels últims 25 anys entre el 18 i el 30 de gener, amb una mínima de -5,9 ºC la matinada del diumenge 22, la més baixa a aquest nivell de referència des del 27 de febrer de 2018 (-6,5 ºC).

Al llarg de l’episodi ha arribat a glaçar a gairebé tot Catalunya, llevat d’alguns trams del litoral, entre ells el delta de l’Ebre i bona part de la ciutat de Barcelona. A les fondalades del prelitoral s’han arribat a mesurar mínimes inferiors als -5 ºC, a l’interior entre -5 i -10 ºC i algunes valls del Pirineu han baixat per sota dels -10 ºC, amb valors de fins a -17 ºC a 2.500 m.

Al conjunt de Catalunya ha estat un episodi de fred intens i persistent comparable al de principis de gener de 2021, si bé en alguns casos cal anar més enrere per trobar una temperatura més baixa, fins al febrer de 2012, sobretot en alguns punts del litoral i prelitoral. En general l’episodi de fred no ha deixat rècords, però dues estacions de la Costa Daurada com el Vendrell (Baix Penedès) i Vinyols i els Arcs (Baix Camp), amb 23 i 33 anys de dades, respectivament, han mesurat la temperatura més baixa de tota la seva sèrie.