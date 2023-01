A l'Alt Empordà aquesta matinada de dilluns s'ha registrat com la més freda del que portem d'hivern, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Fins a les 11 del matí, a la major part de la comarca les temperatures han sigut sota zero.

Així i tot, el Meteocat no ha observat rècords, però alguns punts de Catalunya feia més de 10 anys que no mesuraven una temperatura tan baixa. És el cas de Castelló d'Empúries que ha marcat fins als 5,9ºC sota zero. L'última vegada que el municipi va tenir una temperatura tan baixa va ser el febrer de l'any 2012, amb -6,2ºC.

La previsió és que aquesta tarda i durant la nit encara continuïn les temperatures baixes però aniran pujant a partir de demà.