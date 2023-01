La fotografia és l’art d’eternitzar moments. Les imatges fan de testimoni de fets i coses que potser mai tornaran. També ens ajuden a comprovar la bellesa o la degradació de paisatges, cultures i situacions socials. L’amenaça constant de l’evolució humana sobre el Planeta necessita notaris que deixin constància de tot allò que és i corre perill de desaparèixer. I és aquí on el concurs MedFoto, organitzat des de l’Escala per la Fundació Alive i el Club Nàutic, pren tota la dimensió testimonial gràcies a la qualitat d’una convocatòria internacional que, en la seva segona edició, ha sumat un miler de fotografies procedents de tota la Mediterrània. D’entre totes elles, el jurat va acabar escollint onze imatges impagables que retraten la vida i la mort d’aquest Mare nostrum carregat de contradiccions, d’hàbitats i d’espècies en perill.

Aquest seria el cas de la baldriga balear que protagonitza l’obra Jugant amb les onades, presa des d’una embarcació en aigües tarragonines per Xavier Martínez. Una fotografia carregada de simbolisme en el marc d’un mar blau que amaga molts secrets. Aquesta fotografia ha estat la guanyadora absoluta del concurs 2022 i serveix que cap de cartell per a la resta d’imatges premiades, deu més en total, que resumeixen amb excel·lents enquadraments, jocs visuals i dures realitats, la vida i la mort entorn de la mar que ens acompanya.

El MedFoto té com a objectiu fer valdre «la fràgil relació entre les persones i el mar, així com donar a conèixer els valors naturals de l’entorn marí i fomentar una actitud responsable de tots els agents que operen al món marí i del públic en general. Amb la recollida i difusió del material visual del concurs, el certamen treballa per contribuir al coneixement i la preservació del medi marí».

A més de les dues entitats organitzadores, la convocatòria ha comptat amb la complicitat de Ports de la Generalitat de Catalunya, el càmping La Ballena Alegre, el Festival Portalblau i Improcat.

La tercera edició ja està en marxa. Es va presentar en el marc del recent Saló Nàutic de Barcelona, a l’estand de la Generalitat. Durant l’acte, Francesc Macias, subdirector general de Ports i Aeroports de la Direcció General de Transports i Mobilitat, va destacar la necessitat de potenciar la relació dels ports amb el territori «a través d’iniciatives de caràcter social i cultural com MedFoto».

La presentació també va comptar amb les intervencions del director gerent del Club Nàutic l’Escala, Raimon Roca, i el president de la Fundació Alive, Bernat Garrigós. Roca va remarcar la voluntat de participar i impulsar projectes «que contribueixin a la millora de l’entorn, i MedFoto resulta doblement valuós; pel seu vessant artístic, i per posar de manifest la fràgil i necessària relació entre el mar i les persones». Bernat Garrigós va dedicar unes paraules a destacar el principal objectiu de MedFoto. «Donar a conèixer tots els valors naturals i paisatgístics del mar per contribuir a un major respecte, responsabilitat i sensibilitat».

D’altra banda, el fotògraf i membre del jurat del certamen, Oriol Alamany, va ressaltar la qualitat de les imatges i la importància de comunicar a través de la fotografia amb què «podem gaudir molta estona contemplant un sol instant, una mil·lèsima de segon , com pot ser el vol de la baldriga balear», referint-se a la fotografia guanyadora absoluta del MedFoto 2022.

Marta Rodeja, tinent d’alcalde i regidora de Turisme de l’Ajuntament de l’Escala va tancar el torn de paraules de la presentació realçant «el turisme sostenible del municipi i la rellevància de ser el bressol d’iniciatives de sensibilització com MedFoto».

En aquestes pàgines us oferim les imatges guanyadores de la segona edició del concurs amb la corresponent descripció i autoria. Imatges procedents de les Balears, la costa catalana i del País Valencià, Itàlia i Croàcia. També hi ha les dues fotografies guanyadores amb toc empordanès, fetes per Antonio Garballo, amb la reparació d’una barca durant la Festa de la Sal de l’Escala i una vista de la Meda Gran amb la badia de Roses de fons, en ple temporal, aconseguida per Pedro López.

La Fundació Alive i el CN l’Escala recorden que «la mar Mediterrània és molt rica en valors. És cultura i història; un mitjà de treball i esbarjo per a l’home i l’hàbitat de milers d’espècies d’animals i vegetals que configuren el paisatge tan especial. Valors que han de conviure per al present i per a les futures generacions». Si voleu concursar, podeu obtenir més informació a www.medfoto.org.