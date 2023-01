L'Escala i, en segon terme, Figueres, s'han emportat tot el primer premi de la loteria de Reis. És el 89603, amb 200.000 euros per dècim. El número s'ha venut a l'Administració de Loteria número 1 de la població, L'Anxova Milionària.

Aquesta administració ha repartit 80 milions d'euros. D'aquests, n'hi ha una part, però que han anat a Figueres. Ja que el número a la botiga d'alimentació Alexis del Carrer Ramon Reig al barri del Culubret. Aquí segons han informat des de l'administració, s'hi haurien venut 9 sèries. Des de l'establiment indiquen que tots els números que van comprar no s'han acabat venent i que van retornar força dècims. Tot i això, als barri de Culubret i Sant Joan s'han vist moltes escenes d'alegria aquest migdia La resta de dècims premiats amb aquest primer premi de la Loteria del Nen, fins a 40 sèries, s'han venut des de la finestreta de l'administració de l'Escala.

Fèlix Pons, responsable de L’Anxova Milionària, explica que “no tenim paraules i estem desbordats per tot el que ens està passant. Hem vingut a treballar com un dia qualsevol, pendents del sorteig, i en el moment que ha sortit el primer premi ja no hem pogut donar l’abast amb tot, ni respondre al telèfon”. Parla d’un número “molt repartit” i afegeix que l’ha comprat “gent del poble, de l’entorn i persones que estimen l’Escala i que hi passen els caps de setmana”. “Ja era hora que, a part de les anxoves, l’Escala sigui un poble famós per una altra cosa”, ha remarcat.