El projecte creatiu i reivindicatiu figuerenc de Brodant violències arriba a la seva segona edició amb més força. Després de l’èxit de l’any passat amb els brodats individuals que es van exposar al Casal Cívic, les dones implicades han decidit fer un pas més. Aquest divendres 25N, entorn els actes del Dia contra les Violències Masclistes, es presentarà una gran pancarta brodada a la plaça de l’Ajuntament de Figueres.

El treball col·lectiu consta de vuit frases que pretenen conscienciar i reivindicar el rebuig a les violències masclistes. Les desenes de "cosidores" que hi han participat formen part del Casal Cívic; del grup Creativitat a Puntades, del Punt Òmnia; l'alumnat de primer curs del batxillerat artístic de l’institut Alexandre Deulofeu; de l'Associació Apip-Acam; de Ksameu; i, com a novetat, també deu internes del mòdul de dones de la presó Puig de les Basses.

Aquesta segona edició ha estat impulsada pel Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) en l’atenció de les Violències Masclistes de l'Alt Empordà, amb nou professionals i quatre dones d'origen marroquí que han ajudat a cosir i han coordinat setmanalment el projecte comunitari, que també ha tingut el suport del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Figueres.

La iniciativa va sorgir l’any passat. Cada dimarts, al Casal Cívic de Figueres, un grup de dones es reunia per cosir i brodar com a expressió artística per visibilitzar les violències. Aquest projecte comunitari va culminar amb una exposició dels treballs realitzats, en el marc dels actes del 25N del 2021.

La idea va cridar l'atenció de dos instituts de la ciutat, l'alumnat de segon del batxillerat artístic de l'Alexandre Deulofeu i l'alumnat del cicle de formació de grau superior en Integració Social i Educació Infantil del Ramon Muntaner. El projecte també va engrescar a les dones que formen part d’un grup de creativitat del Punt Òmnia i en aquesta segona edició encara s'hi han afegit més col·lectius.