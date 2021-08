L'Ajuntament de Figueres impulsarà el projecte comunitari «Brodant les violències» per tal de sensibilitzar la població del municipi de les violències masclistes. La proposta és a través de la tècnica del brodat, tal com indica el cartell informatiu presentat pel consistori.

La participació s'adreça a les dones de la ciutat. Per aquest motiu, l'Ajuntament fa una crida a totes aquelles a qui els hi agradi brodar i tinguin ganes de participar-hi. La capital convida a assistir a la reunió informativa del dimarts 14 de setembre, que tindrà lloc al Casal Cívic Figueres-L'Empordà, a les 18 h. Cal reservar plaça.

un projecte comunitari de sensibilització a les violències masclistes.

Si t'agrada brodar, dimarts 14 de setembre, reunió informativa.

Aquest any, a Catalunya, 10 dones han estat assassinades per crims relacionats amb la violència masclista. Després dels dos darrers assassinats al territori, un a Cambrils i l'altre a Sabadell fa pocs dies, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, demana que aquesta violència sigui una qüestió política de primer ordre: «No podem normalitzar els feminicidis. Aquesta és una responsabilitat compartida com a societat. És intolerable que en una societat democràtica les dones no tinguem garantit el dret a viure lliures de violències».