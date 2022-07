Maria Assumpció Cros és una veïna de Figueres que aquest estiu, davant l'onada de calor, ha decidit ser usuària de la piscina municipal descoberta. Fa uns dies, va anar a demanar informació sobre les opcions que li donaven per fer-ne ús i, entre abonar-se i comprar l'entrada com a jubilada cada cop que hi anés, pensant que potser hi aniria poques vegades, va elegir no fer l'abonament. Ella mateixa explica que diumenge, 24 de juliol, va anar amb la roba de bany a la piscina a les 10 del matí i li van dir que no podia accedir-hi, que només estava permesa l'entrada a les persones amb abonament. I, com ella, famílies senceres que havien pres la mateixa decisió, passar una estona a la piscina, també es van quedar a fora. "Em sento enganyada, perquè quan em vaig informar em van dir que amb entrada de jubilada podria entrar a la piscina, i en canvi no m'hi han deixat entrar", lamenta Maria Assumpció Cros.

L'Associació Ànima Mater de Figueres ha fet públic un comunicat en què expressa una queixa per la mesura que s'ha adoptat a la piscina descoberta, presumiblement arran d'una presumpta agressió d'uns joves a un dels vigilants de l'equipament públic. "Les famílies que anaven a la piscina i s'han trobat que els deien que no hi podien entrar s'han indignat moltíssim. Molts nens fins i tot s'han posat a plorar", explica una de les responsables de l'entitat. A l'entrada de la piscina, han penjat un rètol en què es pot llegir: "Piscines municipals. Temporalment, per problemes amb l'aforament màxim permès de la instal·lació, l'accés serà exclusiu per als abonats de la piscina climatitzada. Agraïm la vostra comprensió".