Després de l'accident produït aquest cap de setmana a la seu de la DO Empordà a Figueres, un equip municipal amb l'alcaldessa Agnès Lladó i membres de la companyia elèctrica han visitat aquest matí de dilluns l'estat de l'edifici. Lladó ha compartit les imatges de com està la seu actualment i ha expressat que la voluntat és començar els treballs de reparació "el més aviat possible".

Visita a la seu de la @DOEmporda amb els responsables dels serveis municipals i companyia elèctrica per començar amb les feines de reparació el més aviat possible pic.twitter.com/gS0lU6Pcsp — Agnès Lladó Saus 🎗️ (@ALladoSaus) 24 de enero de 2022