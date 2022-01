Quatre persones han resultat ferides, aquesta matinada, a conseqüència d'un accident de trànsit ocorregut a la plaça del Sol de Figueres. Segons han informat els Bombers, hi han hagut d'intervenir amb tres dotacions, juntament amb altres serveis d'emergències, per a atendre les víctimes que viatjaven en un turisme que ha quedat encastat a la façana de la seu de la DO Empordà, l'antiga oficina de turisme. Els fets han ocorregut cap a tres quarts de tres de la matinada. Dos dels ferits han estat traslladats en estat crític a l'Hosptal Josep Trueta.