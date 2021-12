El ple de l’Ajuntament de l’Escala d’aquest dilluns, que s’ha celebrat telemàticament, tenint en compte la sisena onada de la Covid, ha aprovat inicialment la modificació de l’ordenança de telecomunicacions. L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, manifesta que «tenim una ordenança molt restrictiva i no s’ajusta a la normalitat». Segons Puga, «abans de l’estiu vinent, tindrem més opcions».

La sessió plenària d’aquest dilluns també ha tirat endavant la creació de la Comissió Municipal de Patrimoni de l’Ajuntament escalenc, que complementa el Pla Especial de Protecció. El ple ordinari del mes de juliol passat va aprovar inicialment el pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de l’Escala.

El catàleg incloïa un total de 429 béns, dels quals 12 corresponen a Conjunts Arquitectònics, 255 a Elements Arquitectònics, 86 a béns Arqueològics i Paleontològics, 40 a béns Socioculturals i Etnològics, 18 a Béns Naturals i 18 a Béns Ambientals i Paisatgístics. La fitxa individualitzada inclou la informació física i jurídica necessària de cada bé, i estableix el nivell de protecció al qual està subjecte i el tipus d’intervencions o actuacions possibles.

Els documents van ser elaborats per un equip interdisciplinari liderat pel doctor arquitecte Josep Maria Fortià. «El fet d’identificar, de llistar, de comptar, d’agrupar, de definir, de situar en un mapa tot, o gran part, del patrimoni de l’Escala ens ha fet veure’l des de noves perspectives. Durant la redacció d’aquest pla especial, ja ha evolucionat la forma d’explicar el patrimoni del nostre poble, per exemple, hem estrenat aquest estiu una ruta de patrimoni nova que surt directament de la investigació duta a terme per a l’elaboració d’aquest pla», remarcava el regidor de Patrimoni Històric i Cultural, Martí Guinart.