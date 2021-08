L’Ajuntament de la Jonquera ha signat un nou conveni de col·laboració amb l’Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca per a impulsar més propostes per a infants i joves a la vila. L’acord va sorgir arran de la presentació per part de l’entitat local d’un projecte en lleure educatiu per a infants i joves al municipi. En concret, l’associació proposava programar fins a finals d’any diverses activitats, tallers i dinàmiques per a persones d’entre 3 i 17 anys.

Després d’estudiar la proposta, el consistori jonquerenc va decidir donar suport econòmic a l’entitat local per a poder portar-la a terme. En concret, l’Ajuntament va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 39.000 euros. «El projecte d’activitats presentat per l’ACEJ és una molt bona iniciativa pels més joves del poble. Per aquest motiu, no hem dubtat a oferir el nostre suport. Volem impulsar propostes engrescadores que facin passar grans estones als infants i joves jonquerencs i alhora treballin les relacions, la comunicació i les emocions. El lleure educatiu és una eina clau per a formar amb valors i respecte i per a crear lligams amb l’entorn i amb la vila», afirma la regidora de Joventut i Benestar Social, Míriam Lanero.

Així doncs, l’Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca, amb el suport de l’Ajuntament, impulsarà, de forma continuada durant els propers mesos, activitats de lleure educatiu que promoguin la coneixença de la natura i l’exploració del seu entorn social i natural, els hàbits de vida saludables, la creativitat i la imaginació. També, les activitats seran un espai d’acollida, de confiança i de proximitat, on infants i joves se sentin còmodes, a gust i segurs.

Així mateix, es treballarà la comunicació i les relacions interpersonals a través de diferents formes d’expressió. Per últim, l’entitat local preveu organitzar activitats mensualment i propostes puntuals en períodes de vacances escolars, com el Nadal o l’estiu.