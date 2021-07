A Castelló d'Empúries dilluns comença la rehabilitació dels accessos de la via verda que queden per arranjar. El Ministeri per a la transició ecològica ha executat una tercera part de la rehabilitació i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i el Consorci de les Vies Verdes s’encarregaran de les dues terceres parts restants.

L’obra ja està adjudicada i a punt per començar però no serà fins al mes de setembre que es porti a terme la part més important de la rehabilitació per tal de no perjudicar els usuaris. Els treballs consisteixen en la restauració i consolidació dels diferents elements del camí natural de la Muga i contemplen: l’estabilització de talussos, la substitució de la tanca de fusta, la gestió de les escorrenties i drenatges, les estructures de contenció i la reparació de paviments. Per tal d’avançar però, i acabar les obres de condicionament de la via, a partir de dilluns es començaran a rehabilitar les escales que donen accés a la via verda. S’aniran arranjant d’una en una de manera que quedin tots els accessos oberts menys el que s’estigui rehabilitant causant les mínimes molèsties.