Figueres tindrà nova maquinària de neteja viària per valor d'1,5 milions

L'Ajuntament de Figueres destinarà 1,5 milions d'euros per a la compra de maquinària del servei de neteja viària. El ple de novembre, celebrat aquesta tarda, ha aprovat una modificació de crèdit extraordinària per a aquesta compra amb els vots favorables del govern (11) i l'abstenció de Junts per Figueres (8). Ciutadans (2) ha votat en contra. Segons ha indicat l'alcaldessa, Agnès Lladó, aquesta modificació «ho fem gestionant bé els diners, el que modifiquem són partides que no s'han executat, provinents des del 2016».

L'informe indica que la major part són 574.000 euros del pavelló nou, després que el concurs hagi quedat desert i, per tant, no es pugui començar abans de finals d'any; i 200.000 euros dels ajuts a obertura de negocis. Entre les partides que s'anul·laran estan els 125.000 euros del tancament de l'estadi Albert Gurt; els 84.000 euros de la partida d'adequació de la piscina; o els 75.000 euros que anaven al Consell Comarcal per la gossera. L'alcaldessa assegura que «aquest govern pren el compromís de posar aquestes partides al pressupost de 2021».

A més, destaquen que «ho fem perquè haurem guanyat uns mesos i es podrà, o bé atribuir-ho si s'internalitza la neteja viària o, si es fa una concessió, aportar la maquinària per reduir costos», va afirmar el vicealcalde Pere Casellas.



Fisersa

Davant la darrera prorroga (quarta) del contracte amb Fisersa Ecoserveis SA per fer-se càrrec de la neteja viària, recollida de residus i enllumenat, s'han aprovat els plans de gestió pel darrer trimestre d'enguany. La despesa ascendeix a 1.494.713,28 euros que es carregaran de la següent manera: 135.747,38 euros d'enllumenat públic; 60724,96 euros de deixalleria municipal; 652.080,80 de neteja viària; i 646.160,14 euros de recollida de residus.



Modificacions de crèdit

En total, el ple de novembre ha aprovat fins a sis modificacions de crèdit. D'aquestes, tan sols una ha obtingut unanimitat. Dues, si es considera un vot que no s'ha pogut comptabilitzar com un error tècnic, com ha passat en reiterades ocasions en aquesta sessió telemàtica.

A més de la citada modificació per adquirir maquinària nova de neteja viària, s'han fet els següents canvis:



Es creen dues partides noves: "Centenari naixament Josep Pallach" amb 1.000 euros provinents de "Premis Pallach" (partida inicialment amb 6.500€); i una per actualitzar la centraleta elèctrica de l'Ajuntament amb 39.900 euros , provinents de "Prestacions de serveis" (75.000€).

provinents de "Premis Pallach" (partida inicialment amb 6.500€); i una per , provinents de "Prestacions de serveis" (75.000€). Es dota d'un suplement de 56.000 euros la subvenció pel Museu del Joguet de Catalunya i un altre de 35.675,96 euros per a la subvenció de la Fundació Clerch i Nicolau.

i un altre de Suplement de crèdit a l'explotació de planta depuradora amb 28.494,83 euros provinents del contracte de manteniment de Parcs Infantils (165.800€).

Suport a bars, restaurants, estètica i CAPs

Dues de les tres mocions presentades pel grup de Ciutadans han sigut aprovades pel ple. L'acord que planteja ajuts econòmics extraordinaris pels bars, restaurants i centres d'estètica que s'han vist afectats per les restriccions decretades per frenar els contagis de la Covid ha tingut el suport unànime del plenari. Aquesta moció demana, a més, instar a les administracions superiors, a la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol, a desenvolupar plans especifics en benefici d'aquests sectors.

L'altra moció "per millorar la situació actual en els Centres d'Atenció Primària (CAP) del municipi" ha sigut aprovada amb l'abstenció del govern. Es demana millorar les condicions dels centres i dels treballadors sanitaris en aquests moments tan complicats.