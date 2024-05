El Casino Menestral recupera el Festival de Jazz de Figueres tot apostant pel talent nacional

El Casino Menestral Figuerenc aposta per un retorn als orígens amb la recuperació d'un dels festivals que, com a entitat, van fer néixer fa quasi tres dècades i que feia dos anys que no es feia: el Festival de Jazz de Figueres. "Aquest festival sempre havia estat un referent a Catalunya i la gent ens va demanar recuperar-lo i vam agafar el relleu (a Joventuts Musicals) perquè volem fer brillar novament el jazz a Figueres", ha explicat la presidenta del Casino Menestral, Violeta Llueca, durant la presentació del festival al Cafè del Casino, escenari d'un dels set concerts programats entre el 24 de maig i el 9 de juny. Francesc Ubanell, director artístic d'aquesta 28a edició, ha volgut orientar el festival cap a una "una proposta lúdica" amb una aposta clara pel talent nacional. Un dels caps de cartell, que justament obrirà el festival el dia 24 de maig a La Cate, és el pianista i compositor menorquí Marco Mezquida qui presentarà el seu darrer treball, Tornado, al costat dels seus companys de viatge, el contrabaixista japonès Masa Kamaguchi i el versàtil bateria català Ramon Prats. Aquest és l'únic concert de pagament del festival, la resta són tots gratuïts. L'altre cap de cartell és l'energètica Koko-Jean & The Tonics, que actuarà el 8 de juny a la plaça de l'Ajuntament.

Koko-Jean & The Tonics actuen el 8 de juny a la plaça de l'Ajuntament. / Empordà

Francesc Ubanell ha remarcat la voluntat de "recuperar l'esperit popular del jazz i la força que tenia abans aquest festival, un dels més antics de Catalunya, amb una programació que la gent es trobarà pel carrer". I així serà perquè els concerts es faran, principalment, a la plaça Catalunya i la plaça de l'Ajuntament i un al Cafè del Casino En aquests escenaris es podran veure les actuacions de Big Band Alt Empordà (2 de juny), una formació de vint músics professionals creada ara fa dos anys que porta un repertori de clàssics del jazz; Kimchi (6 de juny); Marian Barahona Quartet (7 de juny); una batalla de balladors de lindy hop amb música en directe de Pol Prats Quartet (8 de juny) i l'espectacle Viatjazz a Nova Orleans de la companyia Roger Canals (9 de juny).

Josep Maria Bernils, regidor de Cultura Popular de l'Ajuntament de Figueres, ha felicitat el Casino Menestral per la iniciativa, a la que l'Ajuntament dona recolzament, i ha destacat com l'entitat "ha de ser un pal de paller de la cultura figuerenca". Francesc Ubanell ha evidenciat el pes de "Catalunya com una regió europea amb músics de jazz molt reconeguts i nosaltres volem posar el nostre gra de sorra". D'altra banda, els organitzadors del festival figuerenc impulsen la iniciativa Amics del Jazz, una mena de grup que vol aglutinar persones interessades en aquest estil musical que desitgin rebre informacions relacionades.