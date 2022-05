Aixecar de zero una big band no és un repte fàcil. Per al saxofonista figuerenc Jordi Pellejà sempre havia estat un somni quan ja de nen, amb dotze anys, va veure per primer cop actuar La Locomotora Negra a Figueres. Ara, coincidint amb la desaparició d’aquesta mítica jazz band després de mig segle als escenaris, ha animat el naixement de l’Alt Empordà Big Band, una nova orquestra amb vint músics empordanesos, tant professionals com músics docents, que busca «perpetuar l’esperit de les big band per la següent generació» i demostrar que la passió i el talent també bategen a comarques. A manera de preestrena, han escollit el Teatre d’Ordis, el seu local d’assaig, per oferir el primer concert, aquest dissabte a les 8 del vespre.

La formació, dirigida per Francesc Ubanell amb Marc Parrot a la veu, la integren els saxos Álvaro Bellsolà, Jordi Pellejà, Xavi Prat, Sergi Labarta, Joan Mallol (Bernie Greenwood); els trombons Jordi Amorós, David Antius, Raül Sànchez; les trompetes Alfons Vila, Josep Pineda, Malcolm Bradshaw, Lluís Ferrer, Josep Coma i Pep Mogas. Completen la secció rítmica Rufo Iranzo, Xavi Rollán, Marco Salerno i Jordi Pous. «La nostra filosofia és passar-ho bé i, per això, prevalen les persones, els músics», assegura Pellejà. El repertori de l’Alt Empordà Big Band es sustenta, com a base, en el «veritable swing» però amb ganes també de ser oberts, de barrejar-ho amb altres estils com la salsa jazz o el funk. La idea, segons Pellejà, és que els joves que estudiïn música vegin que hi ha alternatives, una big band propera on assajar o actuar. «És un actiu que els pot permetre fer un salt, és un aprenentatge perquè tocar en una big band és un idioma diferent», afirma Pellejà tot afegint que «és una base per començar i que ajudi a professionalitzar i millorar la forma de tocar». Si dissabte la formació actua a Ordis, el 28 de maig ho fa a la plaça Nova de Pau. La voluntat d’ells és anar recorrent diferents pobles i escenaris de la comarca per, poc a poc, donar-se a conèixer.