Empuriabrava iniciarà passat l’estiu les obres del nou centre de dia per a la gent gran

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha anunciat el començament de les obres per al futur centre de dia per a la gent gran, que es preveu que comenci a construir-se després de l’estiu a Empuriabrava. Aquest centre oferirà una capacitat d’unes vint places i inclourà les oficines de l’OMAC dins de l’edifici. Les obres, amb un pressupost de 369.000 euros, estan pendents d’adjudicació i es preveu que el centre puguin entrar en funcionament a principis del 2025.

Modicació del projecte inicial

Aquest projecte ha estat inclòs en el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOiSC) del govern de la Generalitat per a l’any 2024, amb una subvenció d’entre 80.000 i 90.000 euros. Després de les modificacions realitzades al projecte inicial, el regidor d’Urbanisme Josep Canet ha destacat que les obres començaran a principis de setembre en un local que anteriorment era el supermercat dels Barceló, al sector Moixó, a l’Avinguda Fages de Climent.

A més, s’està considerant l’oportunitat d’ampliar l’Oficina de Turisme un cop es faci el trasllat de l’OMAC. El nou centre de dia, propietat municipal serà administrat per la Fundació del Toribi Duran. Aquesta iniciativa respon a la necessitat manifestada anteriorment de disposar de més places com a centre de dia per a la gent gran. Canet destaca que l’edifici complirà altres funcions, incloent-hi la rehabilitació dels usuaris, i estarà completament equipat a mida per a aquest propòsit.