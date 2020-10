Cap empresa opta a construir el tercer pavelló poliesportiu de Figueres

El concurs d'on havia de sortir l'empresa encarregada de la construcció del nou pavelló poliesportiu de Figueres ha quedat desert. Això significa que cap empresa, ni cap Unió Temporal d'Empreses, ha accedit a fer-se càrrec de l'obra prevista per començar aquesta tardor. Aquest nou imprevist endarrerirà encara més la construcció de l'esperada i necessària instal·lació esportiva al barri de l'Olivar Gran.

Segons fonts del govern, l'Ajuntament es planteja intentar adjudicar l'obra amb un procés de negociació sense publicitat que té intenció de començar en les pròximes setmanes per poder adjudicar-ho al gener. Durant el termini que ha durat el concurs s'han fet arribar a l'Ajuntament diferents qüestions sobre el contracte de licitació, les empreses que s'han interessat, però que finalment no han optat a la licitació, seran les que el govern convoqui per a negociar. La situació allibera els 2.574.000 d'euros que estaven pressupostats enguany per a aquest contracte. El govern vol deixar clar que aquests diners no es perdran.



«Una realitat el 2020»

El projecte del tercer poliesportiu a Figueres es va iniciar a l'anterior mandat, època en la qual l'actual portaveu de l'oposició, Jordi Masquef (JxF), era el regidor d'Esports. Llavors es va assegurar que el tercer poliesportiu de la ciutat seria «una realitat el 2020», segons el govern del moment.

Des d'aquell anunci s'han vist màquines de treball en els ter­renys on es vol construir, però els treballs intermitents han donat tan pocs resultats que abans de conèixer el resultat del concurs ja es podia pronosticar un retard evident a les obres de construcció, com comentaven els veïns del bar­ri que freqüenten els terrenys.

Els darrers treballs que s'han pogut veure han sigut a finals d'aquest estiu, amb la creació d'un ampli paviment al costat de les instal·lacions de Marbres Casellas, ubicada en els terrenys de l'Olivar Gran on es projecta construir el poliesportiu. Amb aquest moviment i el concurs a punt de finalitzar, semblava que es podria acabar l'any amb els fonaments d'aquesta instal·lació, però és evident que haurà d'esperar uns mesos més.