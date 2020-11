Figueres vol evitar que els veïns de la zona oest es quedin sense electricitat

L'equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) estan buscant la fórmula per evitar que els veïns de la zona oest afectats pels talls de llum es quedin sense electricitat quan es produeixin. De moment, encara no s'ha concretat quins aparells o sistemes s'instal—larien als habitatges més afectats –especialment de gent gran que es medica- però al pressupost per a l'any que ve s'hi preveu una partida d'uns 60.000 euros per fer-hi front.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va assegurar al ple d'aquest dilluns que la situació en aquesta zona de la ciutat és "inadmissible" i "intolerable" i va admetre que els talls són "diaris".

D'altra banda, el vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, va fer una nova crida a Interior perquè "posi un binomi de Mossos" patrullant de manera permanent en aquesta barris: "Si ho fan, nosaltres seriem capaços de posar-hi un binomi de Guàrdia Urbana. Sabem que si hi son, els diferencials normalment baixes".

Resoldre la problemàtica dels talls de llum al sector oest és un del principals maldecaps que té la ciutat de Figueres des de fa anys. S'hi fan operatius periòdics i s'hi ha fet obres però la situació està molt lluny de resoldre's. Al ple d'aquest dilluns, el regidor de Junts per Figueres, Miquel Fernández, va llençar un prec a l'equip de govern animant-lo a tenir la mateixa "força" i "energia" per resoldre el problema dels talls en aquesta zona com la que ha tingut per desencallar l'escola Carme Guasch.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, va detallar que és ella mateixa qui diàriament truca a la companyia Endesa. "Moltes vegades sóc jo la que acaba obrint la incidència", va afegir. Lladó va dir també que havia traslladat la problemàtica al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en la seva visita a la ciutat fa uns dies.

Malgrat això, va anunciar que l'equip de govern treballa en una "solució" per evitar que els veïns –majoritàriament, gent gran amb malalties- es quedi sense llum. "Hi haurà una partida en aquest sentit. Des de l'Ajuntament, fem el que podem amb les competències que tenim", va insistir Lladó.

De moment, no han concretat de quin sistema es tractaria però al pressupost del 2021 hi haurà una previsió de 60.000 euros, que es podria ampliar si fos necessari. D'altra banda, Lladó ha explicat també que s'està fent una tasca important "d'empoderament" energètic al barri i que, a través del programa 'Connecta't', moltes famílies que estaven enganxades a la llum per una situació de pobresa energètica, han deixat de fer-ho.



Un binomi de Mossos "permanent"

El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, va respondre a Junts que posaran en marxa solucions per "pal—liar la inactivitat d'altres". A més, va tornar a fer una crida per aconseguir que el Departament d'Interior destini un binomi de Mossos amb caràcter "permanent" a la zona. Si això es fes, va afegir, l'Ajuntament hi podria destinar dos agents de la Guàrdia Urbana. "No poden anar sols", va insistir.