La Generalitat ha guardonat aquest dijous al vespre Ferran Adrià amb el premi Bite honory award en reconeixement a la difusió que el xef ha fet de la cultura culinària catalana. Adrià ha rebut el premi en el transcurs de la Gala Nacional de l'Enoturisme i la Gastronomia, on també s'han reconegut altres cuiners i creadors de continguts, com per exemple el xef Nandu Jubany amb el premi Millor ambaixador, la cuinera Ada Parellada amb el premi a Millor prescriptora de la cuina catalana; Ruth Troyano amb el premi a Millor prescriptora del vi i Dones del Mar amb el premi al Millor col·lectiu. L'entrega dels premis ha estat presidida pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, entre d'altres.

El Teatre Nacional de Catalunya ha acollit aquest dijous al vespre l'entrega dels primers Premis Bite i Mos, que volen reconèixer el paper fonamental dels creadors de continguts digitals enogastronòmics en el foment d'aquest tipus de turisme i posar en valor Catalunya com a destinació enogastronòmica de referència a nivell mundial.

En la categoria Bite, que reconeix la divulgació enogastronòmica a nivell internacional, s'ha guardonat el danès Peter Atzen amb el premi Best Foodie com a desenvolupador del millor contingut mundial en l'àmbit enogastronòmic. Per la seva banda, el guardó Best wineinfluencer ha estat per al nord-americà Tom Matthews com a persona més influent en la creació de continguts enològics. Per últim, el brasiler Rafael Tonon ha estat distingit amb el premi Best food traveller per la creació de continguts gastronòmics relacionats amb viatges.

Pel que fa a la categoria Mos, d'àmbit nacional, el premi ha estat per al xef Nandu Jubany com a Millor ambaixador al ser considerat el millor creador de contingut de la gastronomia catalana.

El premi a Millor prescriptora de la cuina catalana ha recaigut a la xef Ada Parellada, per la seva divulgació de la gastronomia catalana en els mitjans digitals, mentre que Ruth Troyano ha estat guardonada amb el premi a Millor prescriptora del vi, i l'associació Dones del Mar ha estat distingida amb el premi a Millor col·lectiu per ser l’agrupació amb millor presència digital relacionada amb l'enogastronomia catalana.

Els guardons entregats aquest dijous formen part de la primera edició dels Premis Bite i Mos, que s'emmarquen dins de l'estratègia de turisme enogastronòmic 2022-2027. L'objectiu del pla és fer Catalunya una "referència imprescindible" del sector i compta amb 7 milions procedents dels fons europeus Next Generation i 32 projectes.