El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està treballant en el que serà el Mapa dels hàbitats marins de Catalunya. Es tracta d’un projecte iniciat l’any 2021 i fixat a tres anys vista que conformarà un instrument indispensable per millorar la planificació i gestió sostenible dels usos i les activitats que es desenvolupen en el medi marí català a fi de garantir-ne la conservació futura.

A finals de l’any 2022, pel que fa a la campanya geofísica, s’ha prospectat el 70% de la superfície del fons marí des de Portbou fins a l’Ampolla i ja s’ha processat gran part d’aquesta informació. Així mateix, s’ha realitzat el mostreig de sediments i imatges des de Portbou fins al Garraf, que s’estan analitzant al laboratori.

🌊 El #MapaHàbitatsMarins avança a bon ritme!



A finals d'any, amb la cartografia del delta de l'Ebre ja tindrem la informació geofísica del fons marí de tota costa catalana i el mostreig de sediments de Portbou fins a Cubelles.#FEMP pic.twitter.com/7PCTUMUCG6 — Acció Climàtica (@accioclimatica) 24 de noviembre de 2022

La campanya geofísica consisteix a prospectar el fons marí mitjançant diferents sensors d’adquisició de dades (sonar d’escombrada lateral i sonda multifeix) que en temps real transmeten les dades als ordinadors del vaixell on se’n fa un preprocessament i validació. L’objectiu final és, d’una banda, determinar la geomorfologia del fons, i, de l’altra, determinar-ne la fondària o batimetria.

La campanya de determinació dels hàbitats comprèn una prospecció de mostres per identificar el tipus de sediments acompanyada de filmacions del fons marí per obtenir imatges que ajudin a identificar els hàbitats existents.

El projecte, cofinançat un 75% amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, s’emmarca en l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 i l’Estratègia marítima de Catalunya 2030.

Previsions per a l’any 2023

El gruix de la feina prevista enguany serà acabar la prospecció dels hàbitats, analitzar i integrar la informació obtinguda amb les diferents campanyes i elaborar així les bases cartogràfiques digitals que conformen el projecte del Mapa dels hàbitats marins de Catalunya, que són: model d’elevacions de la franja litoral, batimetria, tipus de fons marí i hàbitats marins.

L’obtenció d’aquest coneixement servirà per contribuir a conservar el patrimoni natural marí i la seva biodiversitat. Així, a l’hora de planificar qualsevol infraestructura que hagi de passar pel litoral català, s’haurà de tenir en compte la informació aportada pel mapa. A més, el mapa també millorarà la informació sobre els espais naturals protegits i farà possible una millor gestió i la definició de mesures d’adaptació davant l’emergència climàtica i de biodiversitat.

Difusió del projecte

Atesa la rellevància d’aquest projecte per a Catalunya i per donar resposta al buit històric d’informació i coneixement sobre el patrimoni natural i la biodiversitat marina, se n’està fent divulgació de manera regular a traves de les xarxes socials del Departament: a Twitter, podeu seguir el projecte a #MapaHàbitatsMarins, i a Youtube hi trobareu una sèrie de píndoles explicatives al canal del Departament.

Un projecte transversal

Aquest projecte és fruit d’un treball interdepartamental en el marc del Grup de Treball d’Estratègies Marines, integrat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible i l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; la Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral i la Direcció General de Transport i Mobilitat del Departament de Territori.