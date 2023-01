Els Mossos d’Esquadra han irromput aquesta matinada a la discoteca Waka. La policia catalana porta a terme setmanalment dispositius de control als voltants de l’establiment d’oci nocturn. Aquesta matinada, però, els agents han accedit a l’interior del local i han identificat els prop de mil joves que ballaven al seu interior. Aquesta discoteca, que ha sigut escenari d’agressions sexuals o episodis titllats de racistes entre el personal de seguretat i alguns clients, està sent investigada actualment pels Mossos per aclarir el seu grau de responsabilitat en l’episodi de la difusió del vídeo de la menor a finals del 2022.

Aquesta matinada hem fet un dispositiu de seguretat ciutadana a l’entorn d’oci nocturn de Sant Quirze del Vallès en el que han participat ARRO, Seguretat Ciutadana i Policia Administrativa. 906 persones identificades 10 denunciades per tinença de drogues i 1 per manca de respecte pic.twitter.com/FT2atEHsrS — Mossos (@mossos) 28 de enero de 2023

Gravació amb mòbils

Una menor de 16 anys que va practicar una fel·lació a la pista a un jove major d’edat va ser gravada per teèfons mòbils d’alguns assistents i les imatges van acabar sent compartides massivament. La família va denunciar dies després que es va tractar d’una agressió sexual, ja que la menor es trobava amb les facultats afectades per alguna substància estupefaent i la policia catalana va prometre a través del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, que aclariria si es va tractar o no d’una agressió –el cas està judicialitzat– i que perseguiria els qui van gravar i compartir el vídeo –delicte que atempta contra la indemnitat sexual de la noia i que pot arribar a ser considerat de distribució de pornografia infantil al tractar-se d’una escena sexual protagonitzada per una de menor d’edat–.

Identificats 900 joves

En la irrupció d’aquesta matinada, que els Mossos encara no han aclarit si s’ha produït en el marc d’aquesta investigació, els agents han identificat els 906 joves que ballaven a l’interior del local. Deu dels assistents, a més, han sigut denunciats per tinença de droga. Un dels clients també ha acabat denunciat per faltes de respecte contra els policies.

La discoteca Waka, un recinte al qual acudeix habitualment un públic d’entre 16 i 18 anys, està ubicat al costat de l’antiga Zona Hermètica de Sabadell però pertany al municipi de Sant Quirze del Vallès, l’ajuntament del qual prega des de fa anys la implicació de la Generalitat per tancar l’establiment.

Els dispositius que habitualment es porten a terme a l’exterior de Waka combinen agents dels Mossos i de les policies locals dels municipis de Sant Quirze i de Sabadell. Són controls preventius contra les agressions sexuals i asseguren el recorregut que les menors continuen fins a les estacions de transport públic i contra els furts i robatoris amb violència que sovint es produeixen a la sortida de la discoteca. La policia catalana també ha hagut d’establir cordons de seguretat per protegir els treballadors de Waka en alguna ocasió quan, després de divulgar-se imatges en les quals aquests utilitzaven la violència contra alguns clients, centenars de joves han acudit, convocats a través de les xarxes socials, a venjar-se llançant objectes contundents contra l’establiment.

L’operació d’aquesta matinada, a diferència de les anteriors, ha suposat una irrupció de la policia catalana a la pista de ball i aturar la música. A més, el dispositiu ha estat supervisat pel comissari en cap, Eduard Sallent.