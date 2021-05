La configuració de la nova unitat de drons dels Mossos d’Esquadra ha entrat en la recta final i el cos treballa per posar-la en funcionament en l’inici del Mobile World Congress, previst pel 28 de juny. Els drons, que el cos utilitza des del 2012, ara passaran a constituir una unitat específica. També sumaran 12 nous pilots que s'estan formant i que han estat seleccionats d'entre els 130 que es van presentar. La nova unitat compartirà espai a l’Aeroport de Sabadell amb la de Seguretat Aèria i la d’Helicòpters, integrant-se així "sota el mateix paraigües organitzatiu", a l’àrea de mitjans aeris, segons ha explicat a l’ACN el comissari portaveu, Joan Carles Molinero.

Tres caporals i nou agents són els pilots seleccionats per incorporar-se a la nova unitat de drons dels Mossos d'Esquadra. Si bé ja compten amb el carnet per pilotar drons, el juny rebran un curs de capacitació específic per poder aplicar els coneixements que tenen dins l'operativa policial, segons ha explicat a l'ACN el cap de l'àrea de mitjans aeris, Avel·lí Garcia.

"Estem treballant per estar operatius pel Mobile World Congress, creiem que és una bona fita", ha explicat Garcia. La nova unitat, que liderarà el sergent Miquel Bertran, parteix del coneixement adquirit i l'experiència sobre drons des que agents del cos van construir ells mateixos el primer aparell, el 2012.

Entre els primers drons que el cos va adquirir hi ha els de càrrega de pesos, drons captius que poden estar en l'aire de manera ininterrompuda perquè s'alimenten a través d'un cable, o d'altres amb millors òptiques. També disposen d'aparells de detecció i neutralització de drons. Tenen quatre drons del model més avançat, compten amb adquirir-ne més pròximament i estan explorant sistemes de lloguer per completar la flota.

Coordinació

Els drons s'utilitzen per tasques d'investigació criminal relacionada amb drogues, robatoris o altres; en grans dispositius; per emergències, assistència i rescat de persones, incendis i reconstrucció d'accidents, o bé de manera preventiva, per exemple en indrets on hi pugui haver molts accidents.

De manera similar als helicòpters, les imatges dels drons es poden visionar des del centre de comandament per poder prendre les decisions alhora que s'està seguint el curs dels esdeveniments. Per exemple, es van utilitzar per accedir a un espai inestable de la nau industrial que va cremar a Badalona el 2020, o en l'accident del tren de Vacarisses del 2018.

"Sense cap mena de dubte, el dron i l'helicòpter no només són compatibles sinó que són complementaris", ha assegurat el comissari Molinero. Davant de cada demanda de suport, l'àrea ha de decidir si és millor utilitzar el dron, l'helicòpter, o ambdós. "Cal fer una anàlisi preventiva i un estudi de seguretat, veient què ens podem trobar, i decidir quin dispositiu pot ser millor", explica Garcia.

Helicòpters

La unitat de drons no actuarà en solitari, sinó que ho farà integrada dins de l'àrea de mitjans aeris, i en el mateix hangar de l'Aeroport de Sabadell que la d'helicòpters i la de seguretat aèria. Actualment la unitat d'helicòpters compta amb un aparell AS355NP, però al juny arribaran dos nous helicòpters i l'actual es mantindrà per si en algun moment pot servir de substitució. L'equip humà d'aquesta unitat, que actualment està format per vuit persones, també s'ampliarà.

"Amb un helicòpter hem arribat al límit de serveis que podem fer", ha explicat a l'ACN el cap de la unitat, Millán de las Heras. Les noves dues màquines, més modernes, permetran transportar agents en indrets de difícil accés i tenen més capacitat, agilitat i potència per operar on l'actual helicòpter no pot fer-ho.

Els helicòpters dels Mossos donen suport a les tasques de seguretat ciutadana, com manifestacions i incidents d'ordre públic. També es dediquen a la investigació relacionada amb les drogues i al seguiment o recerca de persones o vehicles amb càmeres tèrmiques o ordinàries. "Fem la cerca tant d'aquella persona que s'ha despistat buscant bolets i té un principi d'Alzheimer, com donem suport en un accident", ha detallat de las Heras.

Seguretat aèria

Fins ara, els aparells i els agents que formaran part de la nova unitat de drons estaven al Complex Central dels Mossos d'Esquadra de Sabadell, juntament amb els tres integrants de la unitat de seguretat aèria. "Ara el que es vol fer és reorganitzar, adaptar i centralitzar tots aquests recursos per poder donar una resposta més especialitzada i més tècnica basada en la seguretat aeronàutica", ha indicat Garcia.

Per la seva part, la unitat de seguretat aèria treballa en "la reconstrucció, la investigació d'un accident aeri, poder explicar a l'autoritat judicial o administrativa què ha passat en un incident dins el nostre territori", explica Garcia. També s'ocupa de la normativa canviant del sector en un moment que s'espera un creixement exponencial dels drons al mercat.

Si bé els fets relacionats amb els drons són els que amb més freqüència els arriben, la unitat també s'ocupa de les avionetes, helicòpters, globus o altres aeronaus tripulades. El cap de la unitat, Xavier Moya, ha explicat a l'ACN que les infraccions més repetides relacionades amb els drons són vols en espais aeris controlats per part de no professionals, fer volar l'aparell sense tenir-hi contacte visual i fer-ho sobre concentracions de persones.