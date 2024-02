Tradicionalment, set setmanes després de la primera lluna plena del solstici d’hivern comença el Carnaval. Aquest any aquesta data és el dijous 8 de febrer.

El Carnaval és una festa marcada per les disfresses, la disbauxa i els excessos, també en l’àmbit de la gastronomia. De fet, el Carnaval comença el Dijous Gras o Llarder, quan és tradició menjar la coca de llardons, botifarra d’ou i truites de patates, plats elaborats amb aliments que es restringien en època de Quaresma.

Tot i que la festa oficialment comença el Dijous Gras i dura fins al dimarts 13 de febrer, un dia abans del Dimecres de Cendra, es podrà gaudir del Carnaval a l’Alt Empordà durant tot el mes de febrer. Alguns dels primers a fer gresca són el poble de la Jonquera on el dia 8 de febrer els infants de l’escola CEIP J. Peñuelas del Rio tenen preparada una rua a la tarda i Roses també inaugura la festa, aquest mateix dijous, amb la tradicional rua nocturna. Els actes s’allargaran fins al dilluns dia 12.

Així i tot, el cap de setmana és quan es concentren la majoria dels carnavals com el de Cadaqués (del 9 al 13), el de Llança (del 9 a l’11), l’Escala (del 10 al 12), Sant Pere Pescador (el 10 i l’11), Llers (el 10 i l’11) o Capmany (l’11 i el 13), el Far (el 10), entre altres. La setmana següent el més destacat és el de Castelló d’Empúries (del 16 al 18), però també ho celebra el Port de la Selva (del 16 al 19); Portbou (17 i 18) i altres carnestoltes més modestos com, Torroella de Fluvià (17), Vilafant (17), Agullana (17) Siurana (18). L’últim cap de setmana de febrer quedarà Darnius (23), Figueres (24) i Avinyonet de Puigventós (25).