El Carnaval comença el Dijous Gras (aquest any 8 de febrer). Aquesta és una festa marcada per les disfresses, la disbauxa i els excessos, també en l’àmbit de la gastronomia. De fet, el Dijous Gras és tradició menjar la tradicional coca de llardons, també botifarra d’ou i truites de patates, plats elaborats amb aliments que es restringien en època de Quaresma. Per això avui et portem una recepta d'aquesta coca perquè puguis gaudir de totes les facetes del Carnaval. T'hi atreveixes?

Ingredients 400 grams de farina

1/4 de litre de llet

2 grams de sal

2 grams de canyella molta

Un sobre de llevat

300 grams de llardons Elaboració Preescalfar el forn a 200 graus, a poder ser amb calor a dalt i a baix. En un bol barrejar tots els ingredients i barrejar-los fins que quedi una massa amb tots els ingredients integrats. En una plata del forn posar un paper sulfuritzat i untar-lo amb una mica d'oli perquè no s'enganxi la coca. Després estendre la massa a la plata, pintar-la amb una mica d'ou batut i afegir-hi una mica de sucre i uns pinyons, deixar-la reposar 30 minuts. Un cop passats els 30 minuts posar la massa al forn i deixar-la coure durant uns 20 minuts (s'aconsella anar-la vigilant). I això és tot! Bon profit.