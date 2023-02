Sant Pere Pescador prepara amb tota la il·lusió del món la festa de Carnaval. Com en anys anteriors, estarà dividida en dues parts diferenciades entre el dissabte 18 i el diumenge 19 de febrer. Tenen com a denominador comú «passar-ho bé i que la gent es despreocupi de tot, amb molta gresca i un bon plat d’arròs a taula», segons indiquen els membres de l’agrupació els Pencaires, responsables del popular dinar dominical.

El ball i concert de la tarda i nit de Carnaval del dissabte, està organitzat per l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, amb l’actuació de la Masovera Barbuda i un DJ que allargarà l’animació nocturna fins ben entrada la matinada.

Per evitar que es repeteixin alguns incidents de la passada festa major, des de l’Ajuntament «hem duplicat la contractació de seguretat a la nit. Hi haurà quatre vigilants de seguretat que s’ocuparan del control d’accés a la festa perquè a dins del centre cívic hi hagi una bona nit de Carnaval. Els vigilants municipals estaran activats des de l’inici de la festa fins a les sis del matí per controlar i vigilar els voltants del centre cívic i evitar les botellades», explica la primera tinent d’alcalde Sònia Ortega. «Com tots els ajuntaments de la Badia, hem preparat una autorització d’accés per als menors de 16 anys per a la festa de la nit», afegeix Ortega, responsable de les àrees de Promoció Econòmica i Cultura.

L’Ajuntament ha publicat aquest document d’autorització d’accés per als menors de 16 anys a les seves xarxes per facilitar-ne la impressió per tal de presentar-lo a la festa bé en format paper o descarregant-lo en el mòbil.

La rua de la tarda de dissabte començarà a les quatre, des de l’aparcament de l’Escorxador, i la de la nit, a les onze, des del centre cívic. L’arrossada de diumenge tindrà a lloc a partir de dos quarts de dues, al Parc del Riu. Els Pencaires mantenen viva una tradició que s’allarga en el temps «i que ens ajuda a fer poble, treballant tots en colla per a preparar l’arrosada i compartir-la amb tothom qui vulgui venir. També farem una rifa i cremarem en Carnestoltes, com mana la tradició», afegeixen.